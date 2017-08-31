Gli appuntamenti con il Festival della Musica targato Funny Club proseguono anche a settembre.

La rassegna musicale che ha allietato le serate estive di molti reggini continua con il suo calendario, giungendo alla sua ultima tappa. A chiudere l’iniziativa saranno i Faber Quartet, una cover band dedicata a Fabrizio de Andrè.

La band, che nasce sul finire del 2010 dall’unione di 4 musicisti professionisti, occuperà la scena della terrazza della nota pizzeria reggina che anche quest’anno chiude la stagione estiva in grande stile.

Passione per la musica e soprattutto per le canzoni del maestro della musica italiana De Andrè e cibo di alta qualità, questi gli ingredienti che animeranno la serata di sabato 2 Settembre.

La band Faber Quartet si colloca tra le band più prolifiche e richieste d’Italia per gli amanti dell’indimenticato Fabrizio De Andrè. Un repertorio incredibilmente vasto e variegato, porta la band a soddisfare anche i palati più esigenti del cantautore genovese. Arrangiamenti tratti da brani originali, e rielaborati dal quartetto, generano un caleidoscopio musicale, che porta l’ascoltatore a vivere o a rivivere la storia di Fabrizio De Andrè.

Marco Pinto è la voce/basso elettrico della band, ai plettri Peppe D’Agostino, Bruno De Benedetto alle tastiere e Mimmo Condello alla batteria.

L’appuntamento come sempre è alle ore 21:00 presso la terrazza del Funny Club.

Il Funny Club vi aspetta numerosi per un connubio ideale tra musica dal vivo, divertimento, pizza biologica e ambiente rilassante.

Per info&prenotazioni 392/4055945-0965/48247