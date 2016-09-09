Festività Mariane: la diretta della Processione

Reggio Calabria. L’intera città di Reggio, ancora una volta, è pronta a fermarsi, per stringersi nel grande abbraccio alla sua Patrona: la Madonna della Consolazione. Un momento di intensa partecipazione emozionale per il popolo reggino e per i tanti fedeli che giungeranno per l’occasione da tutta la Calabria, ma anche dalla vicina Sicilia e dal resto d’Italia.

E proprio per far vivere le stesse emozioni, in particolare a coloro che per vari motivi si trovano impossibilitati ad accompagnare la sacra Effigie nel suo tradizionale cammino dalla Basilica dell’Eremo alla Cattedrale, Rtv rinnova anche quest’anno il proprio impegno.

Le telecamere della nostra emittente, infatti, domani sabato 10 settembre, seguiranno in diretta l’intera processione. L’evento sarà trasmesso già a partire dalle 7:30 del mattino, in attesa del suggestivo momento dell’uscita del venerato quadro dalla Basilica dell’Eremo, e sarà visibile su tutto il territorio calabrese e anche nella vicina Sicilia sul Canale 14 del Digitale Terrestre, nel resto d’Italia e del mondo, in diretta via streaming attraverso il nostro sito internet www.reggiotv.it. I primi collegamenti saranno effettuati nel corso del consueto appuntamento mattutino della rassegna stampa delle 6.30.

Lungo il tragitto, a offrire il proprio contributo, ci saranno diversi ospiti (religiosi, laici, storici, gente impegnata nel sociale) ad alternarsi nel corso della diretta. E non mancherà inoltre un feedback con tutti coloro, tra i nostri telespettatori, che vorranno lasciare un messaggio attraverso la nostra pagina facebook che sarà poi letto nel corso della diretta.