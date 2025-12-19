La Fiamma Olimpica a Reggio Calabria. Le parole del vicesindaco Battaglia

La Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato la Sicilia in un emozionante viaggio ricco di suggestioni, è finalmente giunta a Reggio Calabria, portando con sé l’attesa per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Partita da via Nazionale Pentimele, nei pressi della Eni Station, uno degli sponsor dell’evento, la fiaccola ha attraversato la periferia della città per giungere al cuore pulsante di Reggio, in piazza De Nava, sotto lo sguardo imponente dei Bronzi di Riace.

Il momento culminante della tappa reggina è stato segnato dal gruppo “Intercultura”, che ha avuto l’onore di accendere la fiaccola e dare inizio alla maratona simbolica. Un percorso che ha visto il passaggio della fiamma attraverso le vie della città, con cambi di tedofori ogni 400-450 metri, creando una connessione tra le diverse zone di Reggio, dal centro alla periferia. Il simbolo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è stato poi consegnato ai prossimi tedofori, pronti a proseguire il viaggio verso nuove destinazioni. Un passaggio di testimone che ha unito la città sotto il segno dei valori olimpici e dell’attesa per un evento che si preannuncia storico.

Ai microfoni di CityNow il vicesindaco Domenico Battaglia: “Una grande emozione in uno scenario bellissimo come Piazza De Nava e alle spalle il Museo che ospita i Bronzi di Riace. I tedofori attraverseranno la città con Reggio ancora una volta in vetrina per mostrare tutte le sue bellezze. Un messaggio questo della fiamma olimpica che va oltre il fatto prettamente sportivo. Pace, fratellanza, unione. Anche da qui parte un grande abbraccio al mondo intero e noi come amministrazione abbiamo accolto questo momento con enorme emozione“.

Tino Scopelliti presidente Coni Calabria: “L’arrivo della Fiamma Olimpica a Reggio Calabria è motivo per noi di grande soddisfazione. Le Olimpiadi per qualsiasi atleta rappresentano il momento più importante e quindi vederla girare per la Calabria è motivo di grandissimo orgoglio per tutti noi. Le nuove generazioni hanno bisogno dello sport, della pratica sportiva e qui ne vedo tanti. Noi abbiamo bisogno di far praticare sport alle nuove generazioni, questo è un aspetto fondamentale”.