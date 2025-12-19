Giovanni Latella: ‘Viva le Olimpiadi e viva lo sport’

Al grande appuntamento sportivo per la città di Reggio Calabria, con l’arrivo della Fiamma Olimpica, era presente anche il delegato allo sport del comune di Reggio Giovanni Latella: “Intanto voglio ringraziare gli organizzatori per avere scelto anche la nostra città. Siamo in una location bellissima con alle nostre spalle i Bronzi di Riace. Reggio Calabria è una città sportiva, che punta moltissimo sulla promozione del territorio e ovviamente anche dello sport. Mi auguro che si possa investire sempre più nello sport anche dalle nostre parti, per vivere momenti di aggregazione, per il sociale, la promozione. Viva le Olimpiadi e viva lo sport. Speriamo che la Fiamma Olimpica possa diventare un messaggio forte rispetto a tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo e che si possa finalmente porre fine a tutte le guerre”.

