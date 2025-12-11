Fidal: evento Nazionale ‘Asta in Piazza’. Emozioni e spettacolo

A Reggio Calabria, il 13 dicembre Piazza De Nava si trasforma in pedana: grande attesa per la prima manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria, di salto con l’asta davanti al Museo Archeologico.

Reggio Calabria si prepara a vivere uno spettacolo sportivo senza precedenti. Per la prima volta nella storia della città, la centralissima piazza antistante il Museo Archeologico Nazionale si trasformerà in una vera e propria pedana all’aperto per una manifestazione di salto con l’asta che porterà in riva allo Stretto atleti di levatura nazionale.

L’iniziativa, che promette di regalare emozioni e spettacolo, rappresenta un evento unico non solo per gli appassionati di atletica leggera, ma per tutta la cittadinanza. La scelta di un luogo così simbolico, cuore culturale della città e custode dei celebri Bronzi di Riace, rende l’appuntamento ancora più suggestivo, capace di unire sport, arte e partecipazione pubblica.

Gli organizzatori assicurano un livello tecnico altissimo: diversi dei migliori specialisti italiani della disciplina hanno confermato la propria presenza, trasformando l’evento in un’occasione imperdibile per vedere da vicino talenti capaci di misure di prestigio in una cornice urbana che farà da palcoscenico naturale.

Le istituzioni locali hanno espresso entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come manifestazioni come questa contribuiscano a valorizzare l’immagine di Reggio Calabria e a rafforzare il legame tra sport e territorio. Anche la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa, per sostenere gli atleti e vivere un pomeriggio di festa e spettacolo all’aria aperta.

L’appuntamento segna un nuovo inizio per la città, che per la prima volta ospita un evento di salto con l’asta in piazza e che mira a farne un successo destinato a ripetersi negli anni.