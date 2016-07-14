Calabria Verde dona 40 piante per la Villa Comunale

Anche l’Azienda Calabria Verde è presente all’interno del “Progetto Insieme per la Villa Comunale” con la donazione di circa quaranta piante che sono state donate alla Fidapa per la riqualificazione dell’aiuola adiacente l’area giochi che si sta realizzando in questi giorni e che è stata inaugurata il 13 luglio.

Grazie al Generale Aloisio Mariggio Commissario di Calabria Verde’, al Dott. Leandro Savio, all’Architetto Carmelo Filici per la disponibilità e la collaborazione e a tutta la squadra di operai diretta dal Direttore Mimmo Russo e dal Capo Cantiere Giovanni Stilo che hanno effettuato la messa a dimora delle piante.

Inoltre gli operai forestali provvederanno anche alla pulizia e alla potatura di alcune piante.

Presenti oltre alla Presidente della Fidapa Reggio Calabria Bruna Siviglia che ha voluto realizzare questa attività di riqualificazione con Calabria Verde anche il Sindaco Giuseppe Falcomata’ e l’Assessore all’Ambiente Nino Zimbalatti. La Presidente Bruna Siviglia ha chiesto altresì al Sindaco Falcomata’ di riportare il Busto di Domenico Ripepi oggi custodito nella Pinacoteca del Comune nella sua naturale destinazione cioè la Stele dedicata a quest’ultimo sita presso la Villa Comunale: segno che la città si sta riappropiando dei propri spazi.