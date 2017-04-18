di Daniela Bonanno Conti – Presso Palazzo Maurigoffe “Le cisterne” di Gioia Tauro, da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio, si svolge la prima edizione della fiera campionaria dei prodotti tipici calabresi. L’evento è organizzato grazie all’Associazione Agricoltori Calabresi che si occupa di stimolare la produzione ed il consumo di produzioni agro-alimentari di qualità fortemente legate alle peculiarità del territorio di origine. Si tratta di un evento da non perdere che permette al visitatore di compiere un viaggio nel mondo dei prodotti tipici calabresi. Per chi volesse, si possono anche acquistare prodotti tipici locali. Nelle giornate di mercoledì 26 aprile e giovedì 27 aprile si svolgono i preparativi della fiera e i vari espositori prepareranno i propri stand con i loro prodotti tipici; da venerdì 28 aprile fino a lunedì 1 maggio invece gli stand sono accessibili al pubblico e i visitatori potranno così ammirare la fiera con i suoi prodotti locali. Non mancheranno ad allietare le giornate, anche vari spettacoli d’intrattenimento. Sono in previsione altre tappe tre tappe della fiera campionaria in Nord Italia ed anche all’estero. L’evento è aperto al pubblico, per ulteriori informazioni, potete consultare il seguente sito: http://www.associazioneagricoltori.altervista.org