‘La Borsa di Filo’ moda e solidarietà a sostegno di 15 famiglie bisognose di Reggio – FOTO

Filomena Manti, stilista poliedrica e fondatrice del brand di accessori Amanti non dimentica la sua terra d’origine e scegli di dare una mano concreta per affrontare l’emergenza Covid. Insieme ai titolari de Le Saline Resort e del Conad di Pellaro, si sono uniti cuori e competenze per fronteggiare la crisi economica che ha investito, in modo particolare, le famiglie più indigenti della provincia di Reggio Calabria.

I cinque appuntamenti pomeridiani hanno coinvolto numerosi utenti che, attraverso un gioco ideato dalla Manti, si sono aggiudicati alcuni modelli d’archivio delle borse moda Amanti. “Ho pensato di stimolare la gente a vivere un’esperienza di shopping alternativo rispetto al più conosciuto e-commerce mettendo al primo posto uno scopo nobile e solidale, quello di dare una mano a chi ha più bisogno – dichiara Manti – E’ stata una sorpresa trovare collegati amici d’infanzia ed esponenti della borghesia reggina che, pur di contribuire, hanno giocato insieme a me per aggiudicarsi le borse messe in palio. Un piccolo gesto ma di grande significato per ricordare che la nostra terra, prima di essere criticata per la mancanza di fioritura, va annaffiata da tutti.” – conclude la designer reggina.

Le borse sono state vendute ad un prezzo promozionale e l’importo raccolto è stato successivamente raddoppiato dalla stilista devolvendolo all’acquisto di cibo e beni di prima necessità per dare un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà economica della provincia di Reggio Calabria. L’iniziativa che ha visto protagonista il brand milanese, è stata resa possibile grazie al supporto ed all’organizzazione delle due realtà imprenditoriali di Reggio Calabria: Le Saline Resort e Conad di Pellaro, che hanno contribuito operativamente e logisticamente sul territorio garantendo la consegna di un bancale destinato alla Protezione Civile di Reggio Calabria e numerosi pacchi solidali contenenti cibo e beni di prima necessità per 15 famiglie bisognose segnalate dalle autorità locali e dalla Caritas.

Il brand milanese, nel 2017 si è aggiudicato un posto tra i finalisti del prestigioso concorso di Vogue Italia “Who is on next” riscuotendo da subito ampi consensi da parte di stampa e addetti del settore, riuscendo rapidamente a trovare spazio in ambito internazionale facendosi apprezzare anche in Medio Oriente e Giappone.

Amanti fa sapere che lascerà aperta la possibilità di acquistare online borse limited edition ad un prezzo scontato con l’obiettivo di continuare la raccolta fondi per sostenere altre famiglie bisognose del territorio reggino.