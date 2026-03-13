Final Four di Coppa Italia: pronta anche la New Teosidos Pediatrica Pallavolo Saverio Macheda

Sabato al PalaCalafiore di Reggio Calabria, a contendersi la Coppa Calabria nell’attesa Final Four di serie C femminile, anche la New Teosidos Pediatrica Pallavolo Saverio Macheda. La squadra affronta la competizione dopo una stagione straordinaria, conclusa al secondo posto in classifica, che ha superato ogni più rosea aspettativa.

Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 17 per la sfida contro la Puliservice SportSpecialist.

“Partite a inizio stagione con l’obiettivo di un campionato tranquillo, le ragazze della Pallavolo Saverio Macheda hanno letteralmente riscritto il copione della loro annata: un secondo posto trionfale in regular season e il pass staccato per questa Final Four sono il frutto di un lavoro incessante e di un gruppo che non ha mai smesso di sognare“. È quanto dichiarano gli allenatori Pippo Pugliatti e Marcella Barone.

“Sabato dall’altra parte della rete ci sarà la corazzata Puliservice, una formazione costruita con alcune atlete di categoria superiore per dominare il campionato e volare in B2.

I precedenti stagionali dicono Puliservice, ma la Coppa, si sa, ha un’anima diversa. Se Rossano e Puliservice scenderanno in campo con l’obbligo del risultato, la New Teosidos e il Cutro vestiranno i panni delle “outsider” pericolose, quelle che non hanno nulla da perdere e tutto da guadagnare. Le nostre ragazze – proseguono gli allenatori Pippo Pugliatti e Marcella Barone – sono consapevoli dell’impresa ardua, ma la pallavolo insegna che i pronostici restano sulla carta, mentre sul taraflex contano solo il sudore, la voglia di non far cadere il pallone e quella determinazione feroce capace di abbattere ogni muro.

Comunque vada a finire, questa squadra ha già vinto la sua sfida più grande, emozionare i propri sostenitori e dimostrare che con l’umiltà si possono scalare le vette più alte“.

Una stagione incredibile che merita una sfida tutta da giocare, come certamente avverrà sabato. Ecco le atlete che, intanto, hanno vinto il sogno di concorrere per questo ambito Trofeo: le alzatrici Caterina Romeo e Concetta De Marco, le centrali Simona Praticó, Chiara Falcone e Hiba Missoui, le schiacciatrici Marta Pugliatti, Morgana Spanò, Alessandra Cangemi, Carmen Foti, Paola Neri, Valeria Campo, Rossella Porpiglia. Desiree Barresi e Giulia Germanò nel ruolo di libero.

La voglia di pallavolo c’è e anche quella vincere. Ma come per ogni impresa da conseguire in campo, serve il pubblico con il suo calore e il sostegno per la maglia viola e verde.