Finale C Silver Calabria. Modalità di ingresso PalaBotteghelle
Ingresso gratuito per i tesserati del settore giovanile Vis, 2 euro per le famiglie e 3,50 per gli altri: le modalità per la gara 3 della finale
06 Maggio 2018 - 10:16 | di Eva Curatola
In occasione della finale play off (gara-3) di serie C Silver Calabria fra Barbecue Vis Reggio Calabria e Basketball Lamezia, in programma domenica 6 maggio, alle ore 19.30, queste le modalità di ingresso previste:
INGRESSO 2 (tribuna est):
Gratuito per i tesserati del settore giovanile Vis (dai pulcini agli under 18);
Prezzo ridotto (2 euro) per le famiglie dei tesserati Vis.
INGRESSO 1 (tribuna est):
Prezzo intero, 3.50 euro, per tutti gli altri.
I giornalisti potranno accedere all’impianto previa esibizione del tesserino rilasciato dall’Odg.
Fonte: Ufficio Stampa Vis
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