Finale play off, serie C silver, gara 2. Vis al PalaLumaka per chiudere la serie

Dopo la vittoria in gara 1 la Vis ha il primo match point per laurearsi campione di C silver Calabria e salire verso la fase nazionale

Nemmeno il tempo di metabolizzare la bella vittoria in gara 1 di ieri l’altro al PalaBotteghelle che per la Vis è già ora di tornare sul parquet e giocarsi una buona fetta di stagione. Stracuzzi e compagni hanno il primo match point domani sera (PalaLumaka ore 21) per laurearsi campioni di C silver Calabria ed accedere alla fase nazionale per tentare il grande salto in serie B.

Il Val Gallico e l’eventuale gara 3 al PalaBotteghelle

Certamente non sarà facile. Il quintetto di coach Gebbia almeno per un tempo in gara 1 ha dimostrato di potersela giocare alla pari con i bianco/amaranto e, davanti al pubblico amico, lotterà col coltello fra i denti per arrivare alla bella (eventuale gara 3 si giocherà al PalaBotteghelle domenica 17 aprile alle ore 18).

Antonio Fazio, play/guardia della Vis, presenta così il match di domani: “Il Val Gallico domenica scorsa ci ha dato parecchio filo da torcere in avvio, fin quando non siamo riusciti a prendergli le misure giocando una pallacanestro concreta e a tratti spettacolare. Certamente domani dovremo avere un miglior approccio mentale ed essere più aggressivi per incanalare la gara su binari a noi più congeniali. Se siamo arrivati a questo punto della stagione ancora imbattuti vuol dire che lo abbiamo meritato e che, sicuramente, abbiamo fatto qualcosa di importante per noi stessi e per la società. Adesso, però, è giunto il momento di raccogliere i frutti e mettere il primo mattoncino di un percorso che, mi auguro, sia solo agli inizi”.

Gli arbitri della gara

La partita sarà arbitrata dalla coppia composta da Rosa Anna Nocera di Catanzaro e Giuseppe Gazzaneo di Castrovillari.