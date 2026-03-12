Finali di Coppa Calabria ‘Memorial Sergio Sorrenti’, la Puliservice si prepara

Il conto alla rovescia è terminato. Il weekend del grande volley femminile è arrivato e il Palacalafiore, location bellissima e prestigiosa, si prepara ad ospitare le Finali di Coppa Calabria con la Puliservice Sportspecialist come Host. Tra le protagoniste assolute c’è la Puliservice Reggio Calabria di mister Franco Giglietta, pronta a vivere due giorni di fuoco all’insegna dello sport e delle emozioni.

La squadra reggina arriva all’appuntamento forte di un cammino netto in coppa, impreziosito da un bellissimo recupero nella fase eliminatoria contro l’agguerrita Arpaia Lamezia. Alla vigilia della semifinale (in programma sabato alle ore 17), che sarà subito un derby contro New Teosidos, ne abbiamo parlato con il Mister.

“Arriviamo sicuramente con uno spirito positivo”, esordisce Giglietta. “E in questo ci aiuta senz’altro la straordinaria impresa fatta dalla Domotek, nostra squadra locomotiva,che ha portato a Reggio una coppa nazionale, la Coppa Italia Del Monte di Serie A3, la prima in assoluto per la nostra città. Questo è uno stimolo positivo, anche se chiaramente ci dà anche delle responsabilità che noi cercheremo di onorare al meglio“.

Nonostante un campionato fin qui piuttosto agevole, il tecnico mette in guardia le sue ragazze dal salto di qualità che la competizione richiede: “Arriviamo dopo un percorso abbastanza facile in campionato, perché abbiamo incontrato tante squadre giovani. Però già in Coppa contro il Lamezia abbiamo visto che il livello è diverso e le partite hanno un altro modo di giocare. Dobbiamo essere pronti e preparati a questo.

Il gruppo sta bene. Tranne qualche acciacco di stagione, qualche influenza che comunque è in via di guarigione, le ragazze sono motivate. Hanno grandi possibilità di fare bene, secondo me. Certo, la prima partita sarà subito un derby. In campionato abbiamo già affrontato New Teodosis, che sta facendo veramente qualcosa di eccezionale, e sappiamo che avremo le difficoltà già nella semifinale“.

Giglietta è un uomo di sport che ha visto nascere il progetto amaranto in Serie B, sin dai tempi dei ricordi bellissimi con Mister Antonio Polimeni, Max Lopetrone, il Capitano Laganà e Ciccio Giglio.

“Assolutamente sì“, risponde senza esitazione quando gli si chiede se avesse mai pronosticato un volo così alto. “Perché conosco Antonio, so quanto è capace. So che quando fa le cose, lui le fa veramente bene, ponendosi sempre obiettivi che talvolta possono sembrare sogni, ma che sono effettivamente raggiungibili, come ha dimostrato. Quindi sono particolarmente contento di questo e lui lo sa“.

L’appuntamento per i tifosi è da sabato al Palacalafiore per il super derby di semifinale. “Speriamo di vederci per due giorni consecutivi, sabato, vogliamo vincere per conquistare la finale domenica, che avremmo il piacere di giocare dopo la partita della Serie A3 della Domotek“, conclude Giglietta.