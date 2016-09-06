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Finanziamenti per la valorizzazione dei comuni dell’Ente Parco

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte illustra in conferenza stampa i finanziamenti per interventi di promozione economica e sociale nei Comuni del Parco

06 Settembre 2016 - 13:57 | di Redazione

Parco Nazionale dell’Aspromonte, presidente Giuseppe Bombino, Premio SAT 2016

Domani, mercoledì 7 settembre alle ore 12:30 presso la sede dell’UTB del Corpo Forestale di Reggio Calabria (via Torrione 16), si terrà una conferenza stampa dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte sui finanziamenti destinati a soggetti pubblici e privati per “interventi di promozione economica e sociale nei Comuni del Parco”.

Parteciperanno il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, il Direttore Sergio Tralongo e il Presidente della Comunità del Parco, Giuseppe Zampogna

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Parco Nazionale dell’AspromonteReggio Calabria Cultura
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