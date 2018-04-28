FIP Calabria – Sono calabresi gli arbitri della semifinale scudetto in rosa
Maria Pia Meduri, Cecilia Pilato e Giuseppe Fortugno ufficiali di campo, arbitri con il reggino Michele Capurro: la Calabria protagonista nella semifinale scudetto in rosa
28 Aprile 2018 - 11:13 | di Eva Curatola
La Calabria dei fischietti fa il pieno.
Accanto ad un bel tris di ufficiali di campo nazionali di Calabria formato da Maria Pia Meduri, Cecilia Pilato e Giuseppe Fortugno pronti a partecipare alla semifinale scudetto in rosa, registriamo una designazione arbitrale a puro marchio calabrese.
Appuntamento alle ore 20.30 al Palaminardi per l’avvincente gara quattro della serie tra la Passalacqua Ragusa e la Umana Venezia Mestre.
I fischietti della gara, accanto al siciliano Calogero Cappello di Porto Empedocle saranno il reggino Michele Capurro, già istruttore regionale degli arbitri di Calabria e Rosa Anna Nocera da Catanzaro.
Il percorso degli arbitri nazionali continua con la designazione nel PlayOff di Serie B nella gara tra Montecatini e Rekico Faenza dei fischietti Francesco Praticò da Reggio Calabria e Giuseppe Scarfò di Palmi.
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