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Fip Calabria: Chiarella nuovo responsabile del comitato allenatori

Il coach catanzarese Danilo Chiarella guiderà il Comitato Nazionale Allenatori della Calabria: la nomina ratificata dalla Fip centrale

25 Febbraio 2017 - 09:47 | di Vincenzo Comi

Danilo Chiarella, nuovo responsabile del Cna della Fip Calabria

Il nuovo percorso legato al Presidente Paolo Surace prende forma quasi interamente.

Ancora una nomina operativa: E’ Danilo Chiarella il nuovo responsabile del Cna della Calabria.

La nomina è stata confermata da parte del Consiglio regionale della Fip calabrese ed è stata ratificata dalla Fip centrale.

Sotto il segno del lavoro dell’operatività, la Federbasket calabrese riparte da Coach Chiarella, allenatore capace ed appassionato che milita da tantissime stagioni nei campionati calabresi e non solo. Il Comitato Nazionale Allenatori della regione riparte dal Coach catanzarese.

Allenatore in serie B con la Planet Basket, vincitore della C proprio con la Planet e con esperienze importanti a Soverato,Lamezia Terme,Gioia Tauro e Crotone, oggi a capo del progetto di rilancio della Centro Basket Catanzaro sia in ambito maschile che femminile.
Coach Chiarella coordinerà l’attività legata al “coaching” di tutti i tesserati della regione.

Dai corsi di formazione ai percorsi di crescita per gli allenatori che fanno parte del gruppo dei Coach calabresi e di quelli che verranno attraverso i Corsi di formazione.

Comitato allenatori Fip Calabria, nomina di Danilo Chiarella

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