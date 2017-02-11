FIP Calabria: coach Bolignano è il nuovo referente tecnico territoriale

Il Comitato Regionale FIP Calabria e il Settore Squadre Nazionale Maschile comunicano che al sig. Domenico Bolignano è stato conferito l’incarico di Referente Tecnico Territoriale per il settore Maschile.

La ripartenza del settore giovanile calabrese partirà dalla voglia del professionista reggino, classe 1979 con tantissime esperienze cestistiche alle spalle e con grande voglia di fare.

L’attuale primo Assistant Coach della Viola Reggio Calabria in A2 ha già svolto i seguenti incarichi in Calabria ed in Sicilia in ambito federale: è stato Responsabile del Settore Minibasket per la provincia di Reggio Calabria dal 2004 al 2012, Consigliere Nazionale del Direttivo del Settore Minibasket dal 2005 al 2007, Responsabile provinciale del settore squadre nazionali della provincia di Messina dal 2002 al 2004 e nella provincia di Reggio Calabria dal 2005 al 2011.

Accanto alle sue tantissime esperienze nel basket giovanile e senior (E’ stato capo allenatore della Viola in B e Dna e Responsabile del settore giovanile nero-arancio e Assistente Nazionale Juniores) aggiunge questa intrigante esperienza.

Il rilancio tecnico del basket calabrese maschile passerà dal suo operato.