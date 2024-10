Fip Calabria – La giornata “rosa” a Giovino ha emozionato

“La Giornata Rosa” svoltasi al Palagiovino (CZ) il 5 maggio 2019, si è aperta con il Clinic regionale per istruttori minibasket a cura del formatore Nazionale Fabio Bagni.

Il Clinic rivolto alla categoria Esordienti – dal titolo “Allenare le bambine”: attenzione e riferimenti didattici – ha evidenziato come un allenamento deve tendere allo sviluppo di tutti gli aspetti tecnici, relazionali e cognitivi.

La giornata è proseguita con la manifestazione regionale della categoria libellule (2010/2011/2012) con 74 bambine, provenienti da tutta la Calabria, coinvolte in vari giochi e gare di 3c3 sprint sotto la supervisione del Coordinatore Tecnico Regionale Tonino De Giorgio e dei componenti dello staff regionale minibasket Silvia Esposito Vivino e Antonio Olivadoti.

L’evento si è svolto grazie alla collaborazione degli istruttori delle società partecipanti (Nuova Basket Soverato – Pall. Joy Montepaone – SMAF Catanzaro – Pall. Vibo Valentia – Vis Reggio C. – A.S.D. Mater Domini Catanzaro – Pink basket Catanzaro – CAB Cosenza) e dei quattro Centri Tecnici Federali Minibasket Regionali facenti parte del progetto FIBA “Come with us” (Ymca Siderno – Pollino Castrovillari – Jonica Basket Crotone – PGS Don Bosco Reggio C.).

La Fip Calabria divulga un ringraziamento alle bambine, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno dato una mano per organizzare e gestire la festa. In particolare, da bravi padroni di casa, allo staff della SMAF Catanzaro che ne ha permesso la perfetta riuscita.