Fip Calabria – Maggio si infiamma con il 3 contro 3
A maggio la Fip Calabria organizza la fase regionale del Torneo '3 contro 3 Italia' per Under 16 e Under 18: date, sedi e squadre iscritte
19 Aprile 2018 - 11:29 | di Michele Favano
Nel mese di maggio 2018 la Fip Calabria organizza la fase regionale del Torneo “3 contro 3 Italia” riservato alle categorie Under 18 ed Under 16.
Seguendo i dettami della Federazione centrale con la voglia di valorizzare al meglio la nuova disciplina olimpica del gioco del basket a metà campo(il Coach della selezione azzurra maschile è il tecnico della Viola Marco Calvani), anche la Calabria inizia a fare sul serio.
SI inizierà con la fase maschile e femminile Under 16 domenica 6 maggio 2018 al PalaFerraro di Cosenza.
Si continuerà con gli Under 18 nella tappa di domenica 13 maggio 2018 al PalaPulerà di Catanzaro Lido.
Le squadre vincenti di ogni categoria saranno ammesse alle Finali Nazionali in programma a Castellana Grotte dal 22 al 30 giugno 2018.
Al momento risultano regolarmente iscritte le seguenti compagini: Centro Basket Catanzaro, Eutimo Locri, Nuova Jolly,Gm Basket Cosenza, Basket Alan Gioia Tauro, Pallacanestro Bagnara, Cus Cosenza, Julitta Tortona, Pollino Basket, Scuola di Basket Crotone, Smaf Catanzaro, Viola Reggio Calabrian e Nuovo Basket Soccorso.
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