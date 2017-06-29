FIP Calabria: Minibasket parla Tonino De Giorgio

Tonino De Giorgio, Consigliere Nazionale del Settore Minibasket, fa il punto su Ionicup Arena, Villaggio Fip e borsa di studio in memoria di Giacomo Melani

Estate attivissima per il Consigliere Nazionale del Settore Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio.

Uno dei volti storici del basket di Calabria ha grande voglia di far bene e fa il punto sull’evolversi delle situazioni legate al minibasket di Calabria e non solo.

La Ionicup Arena a Locri

Locri si è “infiammata” grazie a Ionicup Arena.

Un suo commento?

Quinta edizione di Ionicup Arena. Quinto anno è un lustro.

Per un torneo di minibasket,il quinto è un anno davvero importante.

Il torneo era nato per divertire i bambini e le bambine della provincia di Reggio Calabria e della costa Ionica è diventato un torneo nazionale dalla Liguria alla Sicilia grazie al lavoro ed al sacrificio degli organizzatori.

Grande entusiasmo, cornice bellissima.

Locri diventa per tre giorni momento di crescita tecnica, incontro ma prima di tutto diventa momento di condivisione, amicizia ed intesa giocando a minibasket.

Il Villaggio Fip in Calabria

E’ ritornato il Villaggio Fio che ha fatto un bel viaggio tra Ionicup e festa del basket in rosa. I colori della Nazionale Azzurra in Calabria a testimoniare che la regione è presente.

Cosa ne pensa?

Il Villaggio Fip è ritornato in Calabria dopo la splendida manifestazione della passata stagione sul lungomare di Reggio Calabria.

La Fip centrale è attenta a ciò che accade in Calabria e ci fa molto piacere.

La borsa di studio per un istruttore calabrese

E la borsa di studio non può far altro che piacere.

Il settore minibasket di Calabria è stato premiato da una borsa di studio biennale per un giovane istruttore della regione. Un passo importante.

E’ un punto di partenza. La borsa di studio viene assegnata ogni anno in memoria di Giacomo Melani, collega del minibasket tristemente scomparso.

La borsa di studio viene consegnata ogni anno, a giro, ad un regione d’Italia al miglior istruttore regionale giovane della regione stessa.

In questa stagione abbiamo ritenuto opportuno premiare Luca Laganà.

In questa annata sarò presente anche io in quel di Alghero in Sardegna nella qualità di Istruttore durante il corso all’interno del quale parteciperà il giovane tecnico calabrese. Ho l’obbligo di sottolineare come tutti gli istruttori calabresi, nessuno escluso, si stanno tanto impegnando per far crescere il minibasket in Calabria con passione,dedizione ed impegno.

Soverato si sta muovendo molto bene.

Si rimuove a Soverato ma non legato al basket considerando che nella pallacanestro senior, il Nuovo Basket Soverato ha vinto il campionato grazie alla verve di Coach Federica Sbrissa, atleta che ha scritto pagine indimenticabili del basket in rosa, atleta olimpica ed azzurra.

Quest’anno grazie alla grande voglia di Francesco Gualtieri andrà in scena a distanza di tanti anni un torneo nazionale di Minibasket in programma 7-8 e 9 Luglio.