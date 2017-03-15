Fip Calabria: parla Danilo Chiarella, responsabile degli allenatori

La Federbasket di Calabria ha un nuovo Responsabile del settore “Allenatori”.

Danilo Chiarella da Catanzaro, allenatore con tantissima esperienza nei team di Calabria, dalla Planet Catanzaro, passando per Lamezia,Gioia Tauro,Soverato e Crotone è il nuovo coordinatore del movimento dei Coaches della regione.”

“Il mio incarico di Presidente del Comitato regionale per gli allenatori di questa regione- afferma il tecnico- è nato in sinergia con il Presidente del Comitato Regionale Fip Paolo Surace.

Ho sempre detto di voler collaborare ma, in collaborazione con uno staff operativo.

Nel mio Staff ci sono Francesco Gualtieri su Catanzaro, Massimiliano Sabato su Cosenza ed il maestro Enzo Porchi su Reggio Calabria senza dimenticare la sinergia con l’Rtt Regionale Domenico Bolignano ed Emiliano Scarcero per il settore Femminile.

Ho chiesto l’aiuto e la presenza di tanti soggetti che non hanno un ruolo predefinito ma che proveranno a dar manforte al mio operato in chiave specifica.

Gli obiettivi? Il mio primo obiettivo è far diventare la Calabria più vicina al movimento tricolore: oltre a Viola e Planet Catanzaro siamo una regione lontana da tutto. Per andare a vedere una partita di spessore ed un allenamento importante, molto spesso non è facile essendo la Calabria una regione così “lunga”.

Il nostro obiettivo sarà quello di portare il più possibile soggetti ed allenatori di un certo spessore che possano darci una mano sia in termini formativi che in termini di idee e di crescita.

Vogliamo migliorare, tutti insieme, nessuno escluso.

Ho già contattato diversi Coach e la mia grande idea è quella di provare a sviluppare Pao coordinati anche in collaborazione con le altre regioni.

Nel frattempo continuano i raduni:I progetti continuano sui 2003.

Sono previsti raduni organizzati per due volte al mese per il gruppo che parteciperà al Trofeo delle Regioni.

Il programma sta proseguendo con svariati allenamenti per farci trovare pronti, per quelle che sono le nostre possibilità al prossimo “Trofeo delle Regioni””.