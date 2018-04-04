Fip Calabria: è pink day con il numero uno del Minibasket nazionale
Il 22 aprile al Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria torna in città il tecnico federale Maurizio Cremonini per il Pink Day riservato alle Libellule
04 Aprile 2018 - 11:41 | di Michele Favano
Nuovo appuntamento con il Minibasket a Reggio Calabria.
Ritorna in città il numero uno del minibasket nazionale, il tecnico federale Maurizio Cremonini. Domenica 22 aprile 2018, presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria (Via Pio XI n. 337), è previsto il PINK DAY CALABRIA. La manifestazione è riservata alla categoria “Libellule” (bambine nate nel 2009-2010-2011), iscritte regolarmente ai Centri per l’anno sportivo in corso.
Verranno realizzati due campi di dimensioni ridotte. Durante lo svolgimento delle attività e al termine delle stesse, Maurizio Cremonini incontrerà gli Istruttori calabresi per la condivisione e le considerazioni riguardo al modello. Sono convocati anche i componenti lo Staff Regionale Minibasket- Scuola.
Considerata l’importanza e la specificità della manifestazione, la Fip Calabria auspica la massima partecipazione dei Centri Minibasket e degli Istruttori calabresi.
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