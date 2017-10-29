Continua il tour itinerante relativo al Progetto Giovani Calabria.

L’ambizioso e rivoluzionario progetto tecnico e formativo legato al basket giovanile, riservato ad atleti nati nel 2005 ha fatto tappa al PalaFerraro di Cosenza.

Il Referente Tecnico Territoriale Simona Pronestì, dopo i primi riscontri ed il primo raduno in quel di Lamezia ha coordinato una nuova ed interessante tappa, questa volta in territorio silano.

L’impianto di Via Popilia ha incluso le “autoconvocazioni” dalle seguenti formazioni della zona: Bim Bum Rende, Cosentia 1995, Dodaro Basket Cosenza, Pollino Basket,Micromega Cosenza, Julitta Basket Tortona, Basket Rende, Cab Cosenza, Gm Cosenza, Murialdina Rossano, Murialdo Cb Rogliano, Cus Cosenza,Mayor Paola, Rossano Pallacanestro e Chicos.

Buona la risposta nella giornata di domenica 29 ottobre : tanto lavoro per dirigente del Comitato Fip Calabria Antonio Tiberi, e per gli allenatori Andrea Fiertler e Giuseppe Saccone ben supportati dal preparatore fisico Valerio Tolomeo.

Il progetto continua e promette coinvolgimento e nuove interessanti tappe.