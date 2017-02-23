FIP Calabria: tutto pronto per il Join Game

Il torneo 3contro3 Under 13 e Under 14 della FIP parte il 26 febbraio: in Calabria si gioca a Reggio, Catanzaro e Cosenza

E’ tutto pronto per il Join the Game, il torneo 3contro3 Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato dalla FIP collaborazione con Verde Sport e giunto alla sua 15esima edizione. Il primo appuntamento del campionato è per il 26 febbraio, quando in contemporanea si giocherà la Fase Provinciale in tutte le province della Penisola.

La Calabria si dividerà in tre parti: a Reggio Calabria tappa fissa al Centro Viola “Massimo Mazzetto” a partire dalle ore 9; a Catanzaro, canestri a raffica in arrivo dal PalaCorvo con inizio alle ore 8.30; a Cosenza si gioca alla Palestra di Castrolibero alle ore 9.

Il 26 marzo si continuerà con la Fase Regionale. Da questo secondo step si qualificheranno i migliori 80 miniteam (20 per ciascuna categoria), che si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia a Jesolo (Ve) il 20 e il 21 maggio 2017.

Le date del Join the Game 2017

Fase Provinciale – 26 febbraio 2017

Fase Regionale – 26 marzo 2017

Finale Nazionale – 20 e 21 maggio 2017