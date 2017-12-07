FIP Calabria: pubblicato il calendario di promozione maschile
Diffuso il calendario della Promozione maschile girone Nord: si parte sabato 9 dicembre con New Team contro Chicos
07 Dicembre 2017 - 09:48 | di Eva Curatola
É stato pubblicato il calendario del campionato della Promozione girone Nord.
Le squadre in scena sono: Omega Basket Cosenza, Cb Rogliano, Scuola Basket Crotone, Associazione Basket Belvedere, Murialdina, Asd Pianopoli, New Team 2000 Crotone, Chicos Cosenza, Mater Domini Catanzaro,Bim Bum e Rossano Pallacanestro.
Prima palla a due sabato nove dicembre 2017 con la sfida tra New Team e Chicos.
La Bim Bum Rende parteciperà fuori classifica potendo schierare la compagine giovane dell’Under 20.
Il calendario: QUI
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