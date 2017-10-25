La Fip Calabria ha pubblicato il calendario del girone reggino Under 15: si parte il 4 novembre con Lumaka Femminile-Vis e Ymca Siderno-Basket Alan Gioia Tauro

La Fip Calabria ha pubblicato il calendario ufficiale del girone reggino del campionato giovanile Under 15.

Le squadre partecipanti sono Lumaka Basket, Ymca Siderno, Nuova Jolly, Jumping, Viola, Vis, Basket Alan Gioia Tauro e Pallacanestro Bagnara uniti alla selezione Under 16 Femminile della Lumaka Basket nel girone A.

Nel girone B, invece, giocano Vibo Valentia, Scuola di Basket Crotone, Basketball Lamezia, Centro Basket Catanzaro, Jonica Basket, Nuovo Basket Soverato,Abicos Cosenza e Smaf.

Nel girone A si inizia il 4 novembre 2017 con le sfide tra Lumaka Femminile e Vis al PalaLumaka e tra Ymca Siderno contro Basket Alan Gioia Tauro all’Istituto Commerciale Marconi.

In attesa della pubblicazione del calendario del raggruppamento riguardante le province di Catanzaro, Crotone e Cosenza ci focalizziamo sulla formula: dopo un girone all’italiana, le squadre giocheranno un PlayOff dal quale scaturiranno le due compagini finaliste che sfideranno le due finaliste del girone B.

Discorso diverso per quanto riguarda la Lumaka Under 16 in rosa compagine che affronterà questo campionato schierando atlete nate nel 2002-03-04-05: le ragazze del team reggino non prenderanno parte al PlayOff del medesimo campionato ma si trasferiranno nel proprio campionato di competenza, l’Under 16 in rosa con gli altri team regionali.

Il calendario della prima fase: QUI.

Fonte: FIP RCA Ufficio Stampa