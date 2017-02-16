Fip Calabria: pullulano gli iscritti ai corsi di Arbitro

La Fip Calabria vuole riportare il basket nelle scuole di tutta la regione. Il Comitato Regionale FIP Calabria, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha già comunicato di aver programmato un’attività di formazione e aggiornamento rivolta ai docenti di educazione fisica di 1° e 2° grado di tutta la regione, oltre a corsi per miniarbitri, arbitri e ufficiali di campo rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

La presente iniziativa è funzionale a consolidare ed innovare i rapporti tra la FIP Calabria ed il mondo della Scuola.

I seguenti effetti passano da tutta la regione. Il Consigliere della Federbasket di Calabria con delega al Settore Scuola, Claudia Soppelsa è attivissima ed i frutti del suo operato iniziano a palesarsi.

Ben 152 adesioni ai corsi di Arbitri e Miniarbitri: è questo il risultato dell’attività di propaganda ed incentivo attivato nelle seguenti scuole calabresi: hanno aderito gli Istituti Scuola Statale I Grado Castrovillari, Istituto Tecnico Industriale Monaco di Cosenza, Liceo Scientifico Scorza di Cosenza,L.c. San Demetrio Corone, L.s. Metastasio Scalea, L.c. Garibaldi Castrovillari, I.c. Rossano III, L.S Volta di Reggio Calabria, I.T.I. Panella-Vallauri Reggio Calabria, L.s. Berto di Vibo Valentia, I.o. Borelli di Santa Severina.

Un primo piccolo ma grande passo per far crescere il movimento partendo dalla base.