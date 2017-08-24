In preparazione al XXV Torneo “Vito Lepore” che si svolgerà a Potenza il 9 e 10 settembre 2017 tra le rappresentative di Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia, la Fip Calabria ha programmato un raduno di selezione ed allenamento per atleti nati nel 2004 che si terrà venerdi 25 agosto 2017 presso il Palasavutano di Lamezia Terme.

Al raduno, potranno partecipare tutti gli atleti sotto elencati, segnalati dalle proprie società d’appartenenza. L’organizzazione segnala quanto sia gradita la presenza dei tecnici e dei preparatori fisici dei ragazzi partecipanti al raduno per dare il giusto coinvolgimento del mondo del basket ad un avvenimento così importante e coinvolgente.

Lo staff sarà coordinato dal dirigente del Comitato Regionale Roberto Petronio.

Lo staff tecnico si avvarrà nel ruolo di allenatore di Simona Pronestì e dei suoi assistenti Anna Fotia e Fausto Scerbo.

Roberta Vozza e Valerio Tolomeo saranno i preparatori fisici.

Ecco tutti i convocati:

Gruppo Rosso

1 AGOSTO Andrea 22/04/04 ASD SMAF CZ

2 CAMPAGNA Dario 27/02/04 ASD SMAF CZ

3 GALLELLI Roberto 30/12/04 A. Dil. MATER DOMINI

4 GODINO Antonio 20/01/04 POL. SAN MICHELE

5 GRECO Raffaele G.ppe 05/02/04 A. Dil. MATER DOMINI

6 LA NEVE Edoardo 16/02/04 BASKET RENDE

7 LUCIA Stefano 13/05/04 CATANZARO CENTRO BASKET

8 MASTRIA Lorenzo 22/08/04 A. Dil. MATER DOMINI

9 MAZZEI Lorenzo 16/02/04 BASKET RENDE

10 SCOZZESE Claudio 25/03/04 CATANZARO CENTRO BASKET

11 SERPE Giuseppe 27/03/04 CUS COSENZA

12 STAROPOLI Andrea 04/01/04 POL. SAN MICHELE

13 TIBERI Luca 10/11/04 BASKET RE

Gruppo verde

1 BARBARO Rocco 02/04/04 GIO&GIO PALMI

2 BARILA’ Vincenzo 02/03/04 A.DIL PALL. BAGNARA

3 GIOFFRE’ Davide 21/08/04 A.DIL PALL. BAGNARA

4 GIOVINAZZO Vincenzo 09/11/04 ASD BASKET ALAN

5 GRILLEA Domenico 01/04/04 GIO&GIO PALMI

6 GULLA’ Giovanni 16/11/04 ASD NUOVO BASKET SOVERATO

7 LACOPO Attilio 09/03/04 EUTIMO LOCRI

8 MESSINA Angelo 20/09/04 YMCA SIDERNO

9 MILANO Vincenzo 16/02/04 ASD BASKET ALAN

10 MUSTICA Vito G.ppe 15/11/04 GIO&GIO PALMI

11 RANIERI Pasquale 27/04/04 GIO&GIO PALMI

12 ROMEO Giuseppe 09/03/04 ASD BASKET ALAN

13 STINA’ Alessandro 12/02/04 YMCA SIDERNO

14 VIRGILLITO Marco 11/10/04 GIO&GIO PALMI

15 ZUMBO Giovanni Pio 20/09/04 ASD BASKET ALAN

Gruppo bianco

1 ARCUDI Tito Claudio 06/05/04 SCUOLA BASKET VIOLA

2 BASILE ROGNETTA Filippo M. 28/06/04 SCUOLA BASKET VIOLA

3 CAMPOLO Daniele 09/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

4 CUZZOCREA Paolo 22/11/04 SCUOLA BASKET VIOLA

5 DE RITO Leonardo 25/06/04 CAB COSENZA

6 FIORE Antonio 30/12/04 SCUOLA BASKET VIOLA

7 FRENO Fabio Lorenzo 16/07/04 SCUOLA BASKET VIOLA

8 GATTO Andrea 28/04/04 VIS REGGIO CALABRIA

9 GRIMOLI Antonio 12/09/04 CAB COSENZA

10 MACERI Mattia 17/01/04 VIS REGGIO CALABRIA

11 MORABITO Luca 07/10/04 SCUOLA BASKET VIOLA

12 PIZZICHEMI Filippo 11/04/04 SCUOLA BASKET VIOLA

13 SCARFO’ Demetrio 26/02/04 NUOVA JOLLY RC

14 SONTUOSO Lorenzo 30/04/04 VIS REGGIO CALABRIA

15 TROPEA Giovan Battista 20/12/04 CAB COSENZA

16 ZIINO Alessandro 14/10/04 SCUOLA BASKET VIOLA