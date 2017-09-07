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Tutto pronto per il 25esimo Torneo Vito Lepore, scelti gli atleti calabresi

Dopo l'ultimo test contro i giovani della Vis Reggio, la rappresentativa calabrese sceglie i dodici che giocheranno a Potenza contro Sicilia, Molise e Basilicata

07 Settembre 2017 - 11:15 | di Eva Curatola

Immagine d'archivio di basket: Vis Reggio Calabria-Botteghelle Basket 79-57

E’ tutto pronto per il XXV Torneo “Vito Lepore (Potenza, 9-10 settembre 2017).
Dopo aver giocato l’ultimo test amichevole contro i giovani della Vis Reggio, la rappresentativa calabrese “fa la conta” e sceglie i dodici giocatori che rappresenteranno la regione all’interno della kèrmesse che vedrà scendere in campo i pari-età delle regioni Sicilia,Molise e Basilicata.
La cerimonia di apertura della manifestazione è prevista per le ore 11.30 presso l’Hotel Santa Loja Residence di Potenza.
L’esordio dei ragazzi di Calabria è previsto per venerdì 9 settembre alle ore 16.30 contro la Basilicata.
Sabato, invece, spazio per le finali.
I convocati sono: Andrea Agosto della Smaf Catanzaro, Vincenzo Barilà della Pallacanestro Bagnara,Daniele Campolo, Alessandro Ziino e Fabio Freno della Scuola di Basket Viola, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano del Basket Alan Gioia Tauro,Edoardo La Neve e Luca Tiberi del Basket Rende, Angelo Messina dell’Ymca Siderno e Demetrio Scarfò della Basket Nuova Jolly.

Le riserve a casa, atleti che fanno parte integrante di un gruppo che lavorerà sodo fino al Trofeo delle Regioni in programma nel 2018 sono Rocco Barbaro della Gio & Gio Palmi, Davide Di Cello della Smaf Catanzaro, Francesco Irrora della Lumaka Reggio Calabria, Filippo PIzzichemi della Scuola di Basket Viola. Lorenzo Sontuoso della Vis Reggio e Andrea Staropoli della San Michele Catanzaro.
Il Coach è Giuseppe Cotroneo che verrà supportato da Anna Fotia.
Il capo delegazione è Rosario Pirrotta.
Il referente tecnico territoriale Simona Pronesti.
Il lavoro fisico sarà a cura di Valerio Tolomeo.

Rappresentativa calabrese di basket al XXV Torneo Vito Lepore di Potenza

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