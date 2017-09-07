Tutto pronto per il 25esimo Torneo Vito Lepore, scelti gli atleti calabresi

E’ tutto pronto per il XXV Torneo “Vito Lepore” (Potenza, 9-10 settembre 2017).

Dopo aver giocato l’ultimo test amichevole contro i giovani della Vis Reggio, la rappresentativa calabrese “fa la conta” e sceglie i dodici giocatori che rappresenteranno la regione all’interno della kèrmesse che vedrà scendere in campo i pari-età delle regioni Sicilia,Molise e Basilicata.

La cerimonia di apertura della manifestazione è prevista per le ore 11.30 presso l’Hotel Santa Loja Residence di Potenza.

L’esordio dei ragazzi di Calabria è previsto per venerdì 9 settembre alle ore 16.30 contro la Basilicata.

Sabato, invece, spazio per le finali.

I convocati sono: Andrea Agosto della Smaf Catanzaro, Vincenzo Barilà della Pallacanestro Bagnara,Daniele Campolo, Alessandro Ziino e Fabio Freno della Scuola di Basket Viola, Leonardo De Rito del Cab Cosenza, Vincenzo Giovinazzo e Vincenzo Milano del Basket Alan Gioia Tauro,Edoardo La Neve e Luca Tiberi del Basket Rende, Angelo Messina dell’Ymca Siderno e Demetrio Scarfò della Basket Nuova Jolly.

Le riserve a casa, atleti che fanno parte integrante di un gruppo che lavorerà sodo fino al Trofeo delle Regioni in programma nel 2018 sono Rocco Barbaro della Gio & Gio Palmi, Davide Di Cello della Smaf Catanzaro, Francesco Irrora della Lumaka Reggio Calabria, Filippo PIzzichemi della Scuola di Basket Viola. Lorenzo Sontuoso della Vis Reggio e Andrea Staropoli della San Michele Catanzaro.

Il Coach è Giuseppe Cotroneo che verrà supportato da Anna Fotia.

Il capo delegazione è Rosario Pirrotta.

Il referente tecnico territoriale Simona Pronesti.

Il lavoro fisico sarà a cura di Valerio Tolomeo.