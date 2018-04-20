FIP Calabria: E’ tempo di finali giovanili in Calabria
Final Four Under 16 al PalaFerraro di Cosenza venerdì 20 aprile con Cus Cosenza, Viola, Vis e Smaf; a Reggio spareggio Under 18 femminile per la Pantera
20 Aprile 2018 - 10:28 | di Michele Favano
Sarà il PalaFerraro di Cosenza lo scenario delle attese Final Four Under 16. Le finali regionali si giocheranno nel pomeriggio di Venerdì 20 aprile 2018.
Dopo le final Four Under 15 giocate settimana scorsa che hanno visto trionfare la Smaf di Andrea Cattani contro Bagnara, saranno ancora i giallo-rossi a portare a casa il titolo di Calabria?
Venerdì si inizierà con il Cus Cosenza che ospiterà la Viola alle ore 16. A seguire, la Barbecue Vis Reggio Calabria se la vedrà con la fortissima Smaf Catanzaro.
La finalissima è stata programmata per domenica 22 aprile alle ore 18 sempre al PalaFerraro.
Alle ore 18 al PalaCalafiore,invece, la Pantera Reggio Calabria campionessa di Calabria allenata da Laura Pompeo e Cettina Luppino giocherà lo spareggio Under 18 Femminile contro la Verga Palermo.
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