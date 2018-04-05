Diramate le griglie di playoff e playout della C Silver calabrese: sfide al meglio delle cinque gare, date, orari e arbitri designati

Diramata la lista degli arbitri pronti alle sfide, oggi riunione del Cia a Lamezia Terme

La Fip Calabria ha diramato le griglie PlayOff e PlayOut e le conseguenti sfide che porteranno un team all’ambita serie di spareggi per conquistare un posto nella categoria superiore o per evitare l’unica retrocessione in Serie D.

I playoff: semifinali al meglio delle cinque gare

Nel PlayOff il calendario si presenta ricco con sfide al meglio delle cinque partite nella fase per raggiungere l’ambita finalissima regionale.

Arpaia Basketball Lamezia è la squadra da battere ed è pronta a conservare il titolo regionale ottenuto nella passata stagione.

I giallo-blu dei Presidenti Pisani e Serrao esordiranno nella sfida di semifinale contro la neopromossa Nuovo Basket Soverato.

Si inizia domenica 8 Aprile a Pianopoli alle ore 20: gara due il 12 Aprile a Lamezia, gara tre il 15 Aprile a Soverato con l’eventuali gara 4 e 5 programmate tra PalaScoppa(il 19 Aprile) e Lamezia(il 22 Aprile).

Nella seconda semifinale,invece, si ripropone una “classica” degli ultimi anni del basket regionale: la Barbecue Vis, campione d’inverno del campionato si appresta ad affrontare la Bim Bum Basket Rende.

Si inizia l’8 Aprile alle ore 18.30 al PalaBotteghelle con replay sullo stesso campo il 12 Aprile alle ore 20.

La sfida si trasferirà a Cosenza: al PalaFerraro si giocherà il 16 Aprile alle 20.45.

L’eventuale gara quattro è programmata alle ore 20.30 del 19 Aprile sempre a Cosenza.

Gara cinque,infine è stata programmata il 22 Aprile al PalaBotteghelle alle ore 18.30.

I playout per evitare la retrocessione

Il PlayOut,invece, è stato programmato al meglio delle tre gare alternate di week-end in week-end.

Due semifinali programmate al meglio delle tre sfide: si inizia con una sfida in contemporanea.

Sabato 7 Aprile si giocano Eraclesofa contro Nuova Jolly al PalaCalafiore alle ore 20 e Virtus Catanzaro-Viola alle ore 18.30 al PalaPulerà di Catanzaro Lido.

Le squadre sconfitte dalla semifinale si giocheranno la serie di finale per non retrocedere in D.

Gli arbitri designati per le gare

Nel frattempo, il Comitato Arbitri della Calabria presieduto da Giovanni Santucci in vista dell’imminente inizio dei Play off/out di C Silver ha diramato la lista degli arbitri che dirigeranno le suddette gare:Caputo Antonio, Celia Gianmaria, Cozzoli Christian, Gallo Francesco, Loccisano Giorgio, Mafrici Alessio, Micino Francesco, Migliaccio Matteo, Paludi Denis, Politi Fabio, Riggio Samuele e Viglianisi Roberto.

Stand By: Cristarella Luca e De Vuono Giuseppe.

Gli arbitri stessi assieme agli Osservatori Regionali arbitri, sotto la guida dell’Organo Tecnico Regionale:Santucci Giovanni, Capurro Michele e Chila’ Carlo, si incontreranno il 5 maggio 2018 presso il Palazzetto dello Sport di Lamezia per fare un punto della situazione e dare le direttive su come affrontare al meglio le prossime gare di Play Off ed Out.

Allo stesso raduno sono stati convocati gli istruttori provinciali arbitri e giovani arbitri nonché il responsabile regionale “3vs3” Gianni Simone per un confronto e programmazione per questo scorcio di stagione e buttare le basi per la stagione prossima.

Il Cia Regionale ricorda che durante le fasi finali dei play off ed out dalla lista sopra menzionata in base alle valutazioni degli osservatori saranno selezionati i due arbitri regionali che saranno segnalati al Cia Nazionale per il passaggio alla categoria superiore.