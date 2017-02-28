FIP Calabria: tutti i vincitori delle fasi provinciali del ‘Join the game’

Al Centro Viola di Reggio Calabria, al PalaCorvo di Catanzaro e a Castrolibero le finali provinciali del torneo 3contro3 Under 13 e Under 14: ecco le squadre che hanno vinto

Il Join the Game, il torneo “3contro3” Under 13 e Under 14 maschile e femminile organizzato dalla FIP collaborazione con Verde Sport e giunto alla sua 15esima edizione ed ha mandato in scena le finali provinciali in Calabria. La regione si è divisa in tre parti: a Reggio Calabria tappa fissa al Centro Viola “Massimo Mazzetto”; a Catanzaro al PalaCorvo ed a alla Palestra di Castrolibero.

Nella tappa reggina vincono le seguenti squadre: si conferma l’ottima tradizione nella manifestazione per la Pallacanestro Bagnara. Successo per il quartetto formato da Luca Caratozzolo, Nicolò Tripodi, Andrea Mollica e Domenico Velardo. Nell’Under 13 maschile, invece, ritorna al successo la Scuola di Basket Viola. Vincono gli Warriors nero-arancio con Campolo,Arcudi, Ziino e Russo.

Nella Femminile,invece, è successo Lumaka nell’Under 14 con Arcidiacono, Canzonieri e Mandalari. Nell’Under 13,invece, vittoria per la Nuova Jolly. Centofanti, Onugha,Triolo e Torre protagoniste.

Il terra silana, è vittoria per una doppia compagine marchiata Basket Rende.

Nella tappa catanzarese e cosentina sono andate in scena esclusivamente sfide relative alle selezioni maschili. Continua la tradizione positiva della Pallacanestro Catanzaro nella tappa del PalaCorvo. Doppio successo tra Under 14 ed Under 13. Continua a vincere il quartetto formato da Marco Mastria, Mattia Corapi, Matteo Spanò e Raffaele Corapi. Nell’Under 13, il successo è sempre giallo-rosso con Andrea Agosto, Roberto Gallesi e Dario Campagna.

A Cosenza, invece,nell’Under 14 vincono Jacopo Volpe, Vincenzo Giacoia, Alessandro Tiberi e Vito Miccoli. Nell’Under 13,invece, successo per Edoardo La Neve, Luca Tiberi, Lorenzo Mazzei e Francesco Lorenzi. Il 26 Marzo al Centro Viola “Massimo Mazzetto” si continuerà con la Fase Regionale.

Da questo secondo step si qualificheranno i migliori 80 miniteam (20 per ciascuna categoria), che si affronteranno per il titolo di Campione d’Italia a Jesolo (Ve) il 20 e il 21 maggio 2017.