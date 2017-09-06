Gli atleti della Calabria si preparano verso i prossimi impegni.

In preparazione al XXV Torneo “Vito Lepore” (Potenza, 9-10 settembre 2017), la Fip Calabria ha programmato per 6 settembre 2017 un raduno di allenamento per atleti nati nel 2004.

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L’appuntamento è programmato al PalaCalafiore per una doppia seduta di lavoro ed un’amichevole contro i giovani della Vis Reggio.

Al termine della gara, lo staff tecnico comunicherà al gruppo dei quattordici che andranno in campo, le convocazioni in vista della kèrmesse lucana.

Lo staff tecnico della rappresentativa

Nello staff tecnico coordinato da Simona Pronestì, lavora Anna Fotia, allenatrice specialista in basket giovanile.

Un commento su questo intenso lavoro?

Una bellissima esperienza.

Un gruppo valido: stiamo lavorando tanto in vista del prossimo torneo in Basilicata.

I ragazzi rispondono molto bene a tutte le richieste dello staff tecnico

Lavoriamo tanto ed abbiamo voglia di far bene.

Pronestì nuovo referente tecnico delle selezioni maschili

Coach Pronestì nuovo Referente Tecnico Territoriale delle selezioni maschili di Calabria. Un suo commento?

Sono contenta.

Diciamo anche noi la nostra in questo settore.

E’ un mondo prettamente maschile ma noi abbiamo voglia di dire la nostra e far capire che il mondo del basket non è precluso a nulla.

Il lavoro sul gruppo 2004

Tantissimo lavoro per la rappresentativa 2004. Cosa ne pensa?

E’ un’aspetto fondamentale e che probabilmente che ci ha tenuto sempre un passo indietro rispetto alle altre regioni nelle passate annate.

Credo che i gruppi vadano messi insieme almeno un anno prima in modo che i ragazzi si conoscano e creino dei veri e propri team.

Quanto può crescere questo gruppo?

Sono un gruppo abbastanza omogeneo non vedo grandi differenze tra gli atleti.

Si può lavorare molto bene per farli crescere insieme anche perché tecnicamente sono validi.