FIP – Un tris calabrese in semifinale scudetto
Meduri, Pilato e Fortugno saranno impegnati alla gara quattro tra Passalacqua Ragusa e Umana Venezia Mestre: il lavoro della FIP Calabria varca lo Stretto
28 Aprile 2018 - 12:50 | di Eva Curatola
Gli ufficiali di campo Meduri, Pilato e Fortugno presenti nella gara tra Ragusa e Venezia
Un tris di ufficiali di campo nazionali di Calabria saranno impegnati nell’intrigante semifinale scudetto femminile.
Appuntamento alle ore 20.30 al Palaminardi per l’avvincente gara quattro della serie tra la Passalacqua Ragusa e la Umana Venezia Mestre.
Il 28 aprile è un giorno significativo per il terzetto calabrese formato dagli Udc Nazionali Maria Pia Meduri e Cecilia Pilato da Reggio Calabria e Giuseppe Fortugno di Palmi.
Il tris di Calabria varcherà lo stretto mettendo in evidenza la bontà del lavoro svolto quotidianamente sotto la guida del Presidente Piero Carisì.
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