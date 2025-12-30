Fipav: premiate le eccellenze della pallavolo e poi il grande annuncio

Una sala gremita, quella “Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, addobbata a festa per celebrare le Eccellenze della pallavolo reggina. L’evento, organizzato dal Comitato territoriale Fipav di Reggio Calabria, ha visto sfilare squadre, atleti, tecnici e dirigenti per ricevere i giusti riconoscimenti al termine di una stagione 2024/25 intensa e ricca di soddisfazioni. Un pomeriggio all’insegna dello sport, dei valori e dell’orgoglio territoriale, che ha testimoniato la vitalità del movimento pallavolistico della provincia di Reggio Calabria. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del Comitato Fipav reggino, Domenico Panuccio, che nel suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalle società, spesso portato avanti con passione e sacrificio. Non sono mancati i ringraziamenti alle autorità istituzionali presenti al tavolo con lui: il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, il Consigliere Federale Fipav Marco Mari e il Vice Presidente Fipav Calabria Bruno Gurnari. Sono intervenuti con contributi significativi sull’impiantistica sportiva e sulla possibilità di reperire fondi per sopperire al gap finanziario, l’Assessora regionale della Calabria allo Sport, Eulalia Micheli; la parlamentare Europea Giusy Princi; il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace e, il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti.

«La cerimonia è diventata ormai una consuetudine per il nostro Comitato – ha dichiarato Panuccio – un appuntamento atteso che ci permette di celebrare i risultati sportivi ma, soprattutto, di valorizzare l’impegno quotidiano delle società». Nel suo intervento, Panuccio ha poi voluto dedicare un momento di profonda commozione al ricordo dell’ex presidente Giuseppe Cormaci, recentemente scomparso. Un passaggio sentito, accolto con rispetto e partecipazione da tutta la platea. Successivamente ha espresso rammarico per l’assenza del presidente nazionale della Fipav, annunciando quella che è stata la vera notizia della giornata. «A causa di un forte stato influenzale – ha spiegato – il presidente nazionale della FIPAV, Giuseppe Manfredi, così come il presidente regionale della Fipav, Carmelo Sestito, non ha potuto essere presente per ricevere l’ambito riconoscimento del Bergamotto d’Oro, simbolo dell’impegno e del contributo offerto alla crescita della pallavolo italiana. Tuttavia mi ha autorizzato ad annunciare che, nel corso del prossimo anno, Reggio Calabria ospiterà la Nazionale maschile di pallavolo di De Giorgi, campione del mondo. Un appuntamento di grande prestigio che dovrebbe rappresentare l’ultimo test match prima degli Europei». Nel corso della manifestazione sono stati poi consegnati premi e attestati alle società che si sono distinte nei vari campionati e a coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della pallavolo sul territorio. Tra applausi ed emozioni, la cerimonia si è trasformata in una vera festa condivisa, capace di unire generazioni diverse sotto il segno dello sport.

Le società premiate:

PALLAVOLO JONICA AD promozione serie C femminile; promozione serie D maschile e campione regionale Under16 femminile

VIRTUS 1962 STELLA D’ORO CONI promozione serie D femminile

OLIMPIA PALLAVOLO 1978 ASD promozione serie D femminile e la vittoria della coppa territoriale Prima Divisione femminile “Menorial Pino Bosurgi”

ASD VOLLEY LIBERTAS LOCRI promozione Prima Divisione femminile

ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA vincitrice coppa territoriale Prima divisione maschile “memorial Sergio Sorrenti”; campione territoriale Under19 maschile; campione regionale Under15 maschile; campione regionale Under13 maschile 3vs3 e 6vs6

NEW FIDES CAMPO CALABRO campione regionale under18 femminile; campione regionale volley S3 Primo livello misto

SSD PALLAVOLO FRANCO TIGANO campione territoriale Under17 maschile

KAULONMIXTA campione territoriale Under14 femminile

DIGEM VOLLEY campione territoriale Under13 femminile

POLISPORTIVA MELICUCCO campione regionale volley S3 Secondo livello misto

ASD LUCK VOLLEY RC campione territoriale volley S3 Secondo livello maschile

POLISPORTIVA ELIO SOZZI campione regionale volley S3 Secondo livello femminile

ASD DEL CORE VOLLEY ACADEMY campione territoriale coppa Territorio Under17 femminile; campione territoriale coppa Territorio Under15 femminile

EVERGREEN promozione serie C femminile

OLIMPIA BAGNARA 1978 promozione serie C maschile; vincitrice coppa regionale serie D maschile “Memorial Giancarlo Nasso”

I dirigenti premiati:

GUALTIERO CIOETA per la promozione al ruolo nazionale ufficiali di gara di secondo livello settore beach volley stagione 2025

EMANUELE MATTIA Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Città Metropolitana di Reggio Calabria

FABIO SCARFÒ già arbitro di serie A

LUCIA RUSSO per la promozione al ruolo regionale ufficiali di gara stagione 2025

ELEONORA LATELLA per la promozione al ruolo regionale ufficiali di gara stagione 2025

RAFFAELE BATTAGLIA per aver conquistato per la seconda volta la medaglia d’Oro di campione d’Europa e per la conquista della coppa Italia 2025/25

BRUNO GURNARI allenatore benemerito