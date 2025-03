Consiglio Territoriale Fipav: eletto il vice presidente

Si è svolto il primo incontro del neo eletto Consiglio Territoriale Fipav Reggio Calabria presieduto da Domenico Panuccio. Tanti i punti all’ordine del giorno soprattutto riguardanti la programmazione della prossima stagione sportiva, in particolare lo sviluppo delle altre discipline federali, Beach Volley e Sitting Volley, per poi proseguire con le attività per concludere l’attuale stagione, finali territoriali, Volley S3 ecc.

Al consiglio sono stati invitati a partecipare anche i Consiglieri regionali reggini, Billy Gurnari e Vincenzo Carrozza.

Il primo punto all’ordine del giorno era la nomina del Vice Presidente. Su proposta del Presidente all’unanimità è stato nominato Vittorio Masci.

Queste le parole del Presidente Panuccio: “Sono felice che i consiglieri abbiano deciso di nominare all’unanimità Vittorio Vice Presidente. A Vittorio mi lega un’amicizia più’ che trentennale , è una persona preparata, leale e rispettosa, è stato già consigliere del Comitato per ben due mandati, i primi due difficili mandati di questo Comitato, per poi prendersi una pausa per il terzo mandato, quando mi ha rappresentato la volontà di un possibile suo ritorno in Consiglio non ciò pensato un solo attimo per dirgli sì. Lui insieme a Vincenzo Carrozza hanno rappresentato i punti fermi di questo Comitato in tutti questi anni.

Inoltre sono davvero contento del gruppo che si è creato con l’aggiunta di Demetrio Modafferi nominato Consigliere segretario, Massimo Di Garbo e Alessandro Versace, faremo un ottimo lavoro anche perché la programmazione e gli obbiettivi da raggiungere sono comuni a tutti noi, lavorare per il bene e lo sviluppo della pallavolo reggina e di conseguenza per quella Calabrese”.