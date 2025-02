Reggio, ‘Una passerella per Grace’: le miss scendono in piazza in attesa della sfilata

Reggio Calabria si prepara a vivere un momento di grande emozione e condivisione. Domani, sabato 22 febbraio alle ore 11, Piazza Duomo diventerà il palcoscenico di un flash mob speciale, in cui la bellezza, la forza e la voglia di vivere si uniranno in una danza simbolica.

Dopo due mesi di preparazione, entusiasmo e sorrisi, le Miss Speciali saranno protagoniste di un evento carico di energia, guidato da Eugenia Chindemi, con il prezioso supporto di Eugenia Galimi e dei ballerini di Pretty Woman. Un’occasione per annunciare ufficialmente la terza edizione di “Una Passerella per Grace – L’Amore che Dà la Vita”, in programma per l’8 marzo 2025 al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Un’anteprima emozionante dell’evento di beneficenza

Il flash mob sarà un’esplosione di vitalità e solidarietà, un invito a partecipare e sostenere una causa importante: il progetto “Grace – L’Amore che Dà la Vita”, che offre supporto a chi affronta la battaglia contro le patologie oncologiche.

“Vieni a ballare con noi! Unisciti all’energia di Piazza Duomo e lasciati coinvolgere da questa celebrazione di vita e speranza”.

Un’iniziativa che coniuga eleganza e beneficenza, con l’obiettivo di sostenere il progetto “Grace – L’Amore che Dà la Vita”, nato per offrire supporto concreto a chi affronta la difficile battaglia contro le patologie oncologiche. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto a questa causa, contribuendo a migliorare la qualità della vita di molte persone.

Le protagoniste della passerella saranno donne straordinarie che, con coraggio e determinazione, hanno vissuto o stanno vivendo la malattia. La loro sfilata rappresenterà non solo un momento di celebrazione della bellezza, ma soprattutto un messaggio di speranza, resilienza e amore per la vita.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’appuntamento di quest’anno si preannuncia altrettanto emozionante, grazie alla partecipazione di numerosi sostenitori e alla direzione artistica di Natalia Spanò.

Come partecipare

L’evento è aperto al pubblico con un contributo minimo di 20 euro, che potrà essere versato tramite bonifico bancario. I biglietti saranno inviati via email previa compilazione del modulo di iscrizione e allegando la copia del bonifico. Per tutte le info, CLICCA QUI.