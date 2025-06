Foggia, l’annuncio di Canonico: ‘Iscrivo la squadra ma voglio vendere’

Alla fine il patron del Foggia Canonico, dopo l’addio annunciato, fa un ultimo passo con l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C. Così come riportano i colleghi di foggiacittaperta.it, viene presentata la documentazione dala società rossonera e l’annuncio in conferenza stampa: “Pur nel travaglio del momento, c’è stata interlocuzione con la governance della società per tutelare la categoria salvata meritoriamente sul campo. Ora, con tempi più ragionevoli, si potrà anche valutare la cessione ad altri soggetti per un ricambio dell’assetto societario“.

Leggi anche

Il presidente del Foggia Canonico

“Per l’ennesima volta faccio un gesto per la tanta gente per bene di Foggia: il mio gesto è di amore e passione per il club, ma dopo quattro anni e dopo quello che ho subito confermo la volontà di vendere la società a qualsiasi soggetto. Il Foggia non è un problema solo di Nicola Canonico, ma della collettività, delle associazioni di categoria, degli imprenditori del territorio. Io in questi anni ho messo più di 10 milioni di euro, ora è il momento in cui chi ama il Foggia deve uscire allo scoperto.

Se c’è amore e passione questo è il momento di dare un segnale. Anche la sindaca ha raccontato che era ottimista, ma questo non è più il momento di polemizzare: oggi quello che chiedo è dimostrare davvero l’amore per il Foggia con i fatti. Se qualcuno ha interesse concreto fa istanza con una PEC e chiede la massa debitoria e il patrimonio. Questo è il momento della prova del nove, se il Foggia è lasciato a un solo imprenditore non si va da nessuna parte”.