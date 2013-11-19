Follow Me: il primo anno di attività si festeggia con Cecilia Rodriguez

-di Laura Maria Tavella. Venerdi 22 Novembre, la boutique Follow Me festeggia il primo anno di attività e ha scelto di festeggiarlo al Top!Special Guest dell’evento, che avrà inizio alle 18.30, sarà Cecilia Rodriguez (nota ai più come la sorella della più famosa Belen), brand ambassador del marchio di t-shirt TEE-TREND, in vendita da Follow me.Evento che non lascia nulla al caso, non solo per la presenza della bella venezuelana, ma anche del dj siciliano Mirko Sardina e di un fashion blogger calabrese, che raccoglierà opinioni e emozioni della serata per immortarlarla -e sponsorizzarla- sul suo blog.

I festeggiamenti continuano non solo all’interno della boutique, ma anche fuori; una struttura, montata proprio di fronte il locale, con luci, musica e proiezioni con intrattenimento ospiterà, in backdrop, un contest: agli ospiti che decideranno di parteciparvi, saranno scattate delle foto, caricate sulla pagina Facebook di Follow me.I primi(o le prime) 5 che riceveranno il maggior numero di like entro il 20 Dicembre e risulteranno, dunque, vincitori del concorso, riceveranno in omaggio una T-shirt TEE-TREND.E la festa non finisce qui! Follow me regalerà ai propri clienti un rinfresco con un Franciacorta..e tante altre sorprese!

Per scoprirle, partecipate all’evento e seguiteci, come sempre, su Citynow.it!