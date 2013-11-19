City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Follow Me: il primo anno di attività si festeggia con Cecilia Rodriguez

Ospite d'onore Cecilia Rodriguez, dj set, contest fotografico e Franciacorta per festeggiare il primo anno della boutique Follow Me

19 Novembre 2013 - 20:50 | di Redazione

Follow Me, la boutique festeggia il primo anno di attività con Cecilia Rodriguez

-di Laura Maria Tavella. Venerdi 22 Novembre, la boutique Follow Me festeggia il primo anno di attività e ha scelto di festeggiarlo al Top!Special Guest dell’evento, che avrà inizio alle 18.30, sarà Cecilia Rodriguez (nota ai più come la sorella della più famosa Belen), brand ambassador del marchio di t-shirt TEE-TREND, in vendita da Follow me.Evento che non lascia nulla al caso, non solo per la presenza della bella venezuelana, ma anche del dj siciliano Mirko Sardina e di un fashion blogger calabrese, che raccoglierà opinioni e emozioni della serata per immortarlarla -e sponsorizzarla- sul suo blog.

I festeggiamenti continuano non solo all’interno della boutique, ma anche fuori; una struttura, montata proprio di fronte il locale, con luci, musica e proiezioni con intrattenimento ospiterà, in backdrop, un contest: agli ospiti che decideranno di parteciparvi, saranno scattate delle foto, caricate sulla pagina Facebook di Follow me.I primi(o le prime) 5 che riceveranno il maggior numero di like entro il 20 Dicembre e risulteranno, dunque, vincitori del concorso, riceveranno in omaggio una T-shirt TEE-TREND.E la festa non finisce qui! Follow me regalerà ai propri clienti un rinfresco con un Franciacorta..e tante altre sorprese!

Per scoprirle, partecipate all’evento e seguiteci, come sempre, su Citynow.it!

Leggi anche

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?