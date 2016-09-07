Il fondatore dei Pink Floyd Roger Waters compie 73 anni

Roger Waters, fondatore e bassista dei Pink Floyd, compie 73 anni: dalla band con Syd Barrett alla carriera solista e al tour di The Wall

Compie oggi 73 anni il fondatore, cantante e bassista dei Pink Floyd, Roger Waters.

Nato a Great Bookham, in Inghilterra, incontra i suoi futuri colleghi a Londra, nel periodo dell’università: nel 1965 insieme a Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright, fonda la storica band, a cui nel 1967 si aggiunge David Gilmour.

Molto legato allo sregolato e geniale cantante Syd Barrett, quando questi lasciò il gruppo per problemi di tossicodipendenza, compose, insieme a Gilmour e Wright le celeberrime “Shine on you crazy diamond” e “Wish you wew here”.

Nel 1985 abbandona la band per dedicarsi alla carriera solista, pubblicando, tra gli altri, “The final cut” e “Amused to death”.

Nel 2005 partecipa al Live 8, riunendosi ai vecchi compagni dopo molti anni, suonando i loro più grandi successi.

Oggi Roger Waters vive negli USA ed è un musicista impegnato, pacifista convinto, politicamente grande oppositore di George Bush prima e Donald Trump.

Dopo aver riscosso un successo planetario con il tour di ‘The Wall’ (dal 2010 al 2013), Roger a 73 anni non si fermerà: in programma una serie di concerti in Messico e USA e un nuovo album, attesissimo dai fan di tutto il mondo.