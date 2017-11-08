Il 9 novembre 2017 Gino Strada incontra in videoconferenza sei classi dell'ITT Panella-Vallauri: il progetto Scuola senza frontiere affronta migrazioni e guerre

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria ha attivato, sin dall’anno scolastico 2016/2017, un progetto denominato “Scuola senza frontiere“. L’iniziativa avrà durata triennale ed ha come obiettivo la crescita di una consapevolezza che consenta ai ragazzi di analizzare i fenomeni delle migrazioni e relative cause con “occhi nuovi” e con strumenti adeguati.

Il progetto Scuola senza frontiere

Nell’anno 2016-2017 i ragazzi sono stati coinvolti in attività di documentazione in occasione degli sbarchi dei migranti avvenuti presso il Porto di Reggio Calabria, in visite presso gli SPRAR del territorio provinciale e nella realizzazione di un documentario “Kajin – dov’è la vita?

“, girato nei campi profughi siriani in territorio greco, nella provincia di Salonicco. Attualmente il video è in proiezione in alcuni cinema e scuole francesi.

L’incontro con Gino Strada e le classi coinvolte

Quest’anno scolastico i ragazzi hanno già incontrato gli operatori e volontari calabresi di Emergency e nell’ambito delle attività programmate, domani giovedì 9 novembre 2017, parteciperanno attivamente ad un incontro con Gino Strada che, in videoconferenza satellitare, affronterà il tema delle guerre e degli interessi strategici ed economici che le determinano. Il punto di partenza dell’iniziativa nasce dalla considerazione che, dopo anni di lotta al terrorismo, così come avviene in Afganistan e Siria, la guerra non sia ancora terminata causando centinaia di migliaia di vittime, soprattutto tra i civili, ben il 96% dei morti complessivi. All’appuntamento di domani parteciperanno sei classi dell’istituto, tra queste tutte quelle dell’indirizzo di “Grafica e Comunicazione”. L’I.T.T. “Panella-Vallauri” offre queste opportunità di crescita ai propri alunni, consapevole di contribuire alla formazione dei futuri attori dell’informazione.

Fonte: ITT “Panella – Vallauri”