Regione Calabria: 13,4 milioni di euro per asili nido e scuole

La Giunta della Regione Calabria, presieduta dal governatore Roberto Occhiuto, ha approvato due importanti provvedimenti in materia di istruzione e lavoro.

Fondo Nazionale 0-6 anni: 13,4 milioni di euro per l’istruzione

Con un atto dell’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli, è stata approvata la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per l’annualità 2025. Il provvedimento include la relativa quota di cofinanziamento regionale pari al 25% del Fondo, come previsto dalla normativa nazionale. Il piano recepisce le linee stabilite dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021–2025 e dal decreto ministeriale n. 7/2025, che ripartisce tra le Regioni il Fondo. Per la Calabria, lo stanziamento complessivo previsto per il 2025 ammonta a 13.488.378,10 euro. Questa cifra è composta da:

10.790.702,72 euro attribuiti dal Fondo nazionale

attribuiti dal Fondo nazionale 2.697.675,38 euro come quota regionale di cofinanziamento

Le risorse saranno destinate a tre principali linee di intervento previste dal Piano nazionale:

Lavori sugli edifici: manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di nidi e scuole dell’infanzia;

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di nidi e scuole dell’infanzia; Ampliamento dei servizi educativi 0–3 anni: aumento dei posti disponibili nei nidi e migliore distribuzione territoriale dell’offerta;

aumento dei posti disponibili nei nidi e migliore distribuzione territoriale dell’offerta; Miglioramento della qualità dell’offerta educativa 3–6 anni: progetti didattici, inclusione, formazione del personale e innovazione pedagogica.

Il piano individua i Comuni beneficiari e gli interventi previsti, seguendo le priorità stabilite a livello nazionale e tenendo conto delle progettualità presentate dai territori.

Politiche attive del lavoro per i tirocinanti di inclusione sociale

Su indicazione dell’assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, la Giunta ha stabilito di dare indirizzo al Dipartimento Lavoro per l’individuazione di percorsi di politica attiva della durata di 6 mesi. Questi percorsi sono destinati ai circa 1000 tirocinanti di inclusione sociale, appartenenti al bacino di cui alla Dgr 538/2024, che non rientrano nelle procedure assunzionali avviate dagli enti locali e dagli altri enti e aziende pubbliche interessati. Tali percorsi saranno attivati a seguito del completamento delle procedure di assunzione. La copertura finanziaria dell’operazione è quantificata in 5 milioni di euro per sei mesi.