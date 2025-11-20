Reggio, Forza Italia alza i giri del motore: assemblea congiunta di tutti i coordinamenti

Domenica 23 novembre, Forza Italia organizza un’importante assemblea a Reggio Calabria per discutere le elezioni regionali e le prossime sfide politiche. Presente l'on. Cannizzaro

“Reggio chiama, Forza Italia risponde”. Titolo dell’evento già abbastanza esplicito e intuitivo rispetto a quale sarà, tra pochi giorni, il fulcro dell’Assemblea congiunta dei Coordinamenti reggini di Forza Italia.

Gli organismi territoriali del partito azzurro hanno inteso organizzare un’unica riunione, che si terrà la mattina di DOMENICA 23 novembre, adunando tutti i membri dei tre coordinamenti dell’Area metropolitana presso la Sala “F. Monteleone” del Consiglio regionale della Calabria.

Sarà l’occasione per confrontarsi, analizzare voto e post-voto delle ultime elezioni regionali, avanzare proposte, trarre spunti di riflessione anche in vista delle imminenti elezioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria.

I lavori avranno inizio dalle ore 9:30, con le introduzioni dei Segretari dei rispettivi coordinamenti:

Federico Milia per il Coordinamento Giovani

per il Coordinamento Giovani Antonino Maiolino per il Coordinamento Grande Città

per il Coordinamento Grande Città Giovanni Arruzzolo per il Coordinamento provinciale

A seguire, dalle ore 10, si darà avvio al dibattito, con gli interventi (massimo 5 minuti cadauno) di militanti, membri delle assemblee, dirigenti, amministratori, consiglieri regionali e parlamentari. Al termine del dibattito, previsto per le ore 12, a tirare le conclusioni dell’assemblea sarà il Segretario regionale della Calabria, Francesco Cannizzaro.

Si precisa che l’evento è aperto al pubblico.