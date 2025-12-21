Forza Italia verso Reggio 2026, Cannizzaro: “Vinceremo le elezioni”

L’incontro natalizio di Forza Italia è servito per fare il bilancio del 2025 ma anche per guardare al prossimo futuro. L'obiettivo è sin troppo chiaro, l'on. Cannizzaro fa due promesse...

Una serata di auguri a pochi giorni dal Natale, ma anche un segnale politico chiaro in vista delle elezioni comunali reggine della primavera 2026. L’incontro natalizio di Forza Italia, promosso dal Coordinamento provinciale di Reggio Calabria, dal Coordinamento Grande Città e dal Coordinamento Giovanile, è servito per fare il bilancio dell’anno agli sgoccioli ma anche per guardare al prossimo futuro.

Al “Il Pilone” by Rare, a Borgo Santa Trada (Villa San Giovanni), il partito ha riunito iscritti, amministratori ed eletti, ribadendo un obiettivo che ormai è sul tavolo: le elezioni comunali di Reggio Calabria del 2026, indicate come il passaggio decisivo da non fallire.

Il peso politico di Forza Italia in Calabria e a Reggio

Nel racconto della serata è emersa la fotografia di un partito che rivendica un ruolo sempre più centrale a Reggio e in Calabria, forte dei risultati elettorali ottenuti negli ultimi anni.

Forza Italia infatti arriva a questo appuntamento dopo il risultato del 2024, con l’elezione a furor di popolo dell’eurodeputata Giusi Princi, e dopo la netta vittoria alle regionali del 2025 con l’“Occhiuto bis”.

Ora, il mirino è puntato sulla città. L’idea, ribadita più volte dal palco, è quella di costruire una proposta di governo alternativa dopo oltre 11 anni di amministrazione Falcomatà e del centrosinistra.

Cirillo: “Al lavoro per una Calabria migliore”

Tra gli interventi, quello di Salvatore Cirillo, presidente del Consiglio regionale, che ha sottolineato il senso della presenza e le prime tappe del lavoro avviato dopo l’elezione in Consiglio regionale.

“Era doveroso essere qui con tutti gli amici del nostro partito di Forza Italia della provincia e di Reggio per uno scambio di auguri e ringraziarli anche perché siamo a circa due mesi dall’elezione al Consiglio regionale. Abbiamo iniziato già a lavorare in modo intenso sia a livello di giunta che anche a livello di Consiglio”, ha detto.

Cirillo ha poi ricordato un passaggio che considera centrale per l’operatività dell’assemblea: “Come avevo promesso il giorno del mio insediamento da Presidente del Consiglio, prima di Natale avevo garantito che avremmo portato la votazione delle commissioni in Consiglio regionale e così è stato. Erano fondamentali per garantire il lavoro con serenità sia alla maggioranza che alla minoranza”.

Quindi lo sguardo al 2026: “Gli obiettivi a livello regionale sono tanti sia per la Calabria che per Reggio e la provincia. Ovviamente per il nuovo anno, ricordo soprattutto le elezioni a Reggio Calabria che sono fondamentali”, le parole di Cirillo.

Princi: “Servono profili capaci di ascoltare i territori”

L’eurodeputata Giusi Princi ha collegato il clima di appartenenza della serata al percorso di costruzione politica in città, insistendo sulla necessità di una guida stabile e riconoscibile.

“È un progetto sul quale si sta lavorando da tempo, perché si vuole arrivare a garantire alla città di Reggio Calabria una stabilità politica, quei profili che siano uomini e donne, che riescano ad essere garanti dei risultati, che riescono ad ascoltare i territori, rappresentandoli al meglio non soltanto il centro, ma anche le periferie”, ha affermato.

L’eurodeputata ha parlato di una visione che metta Reggio in posizione “baricentrica” in uno scenario più ampio: “Si tratta ora di completare con l’ultimo tassello, rappresentato dalla città di Reggio Calabria”.

Infine, un passaggio legato ai giovani e alle opportunità: “Occorre lavorare per dare opportunità, dobbiamo trattenere i nostri talenti. La presenza questa sera, di tanti che credono in questo importante progetto, dimostra che si è sulla buona strada”.

Cannizzaro sicuro: “Vinceremo le elezioni a Reggio”

L’intervento dell’on. Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia, ha alzato ulteriormente i toni politici, con una promessa netta in vista delle Comunali 2026 e l’obiettivo dichiarato di tornare al governo della città dopo gli anni dell’amministrazione Falcomatà.

“Due promesse, vinceremo le elezioni e la Città Metropolitana non sarà più Reggio Centrica”, ha detto dal palco. Il coordinatore regionale di Forza Italia ha posto l’accento sull’importanza di avere una Città Metropolitana che guardi con attenzione a tutta la provincia e nel farlo ha anche rivendicato con orgoglio i ruoli ricoperti dai vari esponenti di Forza Italia, tutti espressione del territorio reggino, quali ad esempio Arruzzolo, Cirillo, Crinò e Giannetta.

Il deputato reggino inoltre si è soffermato sul ruolo centrale di Reggio nel panorama nazionale e anche europeo, grazie ad un lavoro di tessitura e di squadra che va avanti ormai da diversi anni: ‘Sono io che devo ringraziare tutti voi -ha detto rivolgendosi alla platea- per l’affetto e per il supporto. Forza Italia sta dimostrando con i fatti e con competenza quanto Reggio e la Calabria possono e devono rivestire un peso specifico nel panorama nazionale e internazionale. Questo quello che stiamo portando avanti in questi ultimi anni e che continueremo a fare in futuro’, ha assicurato.

Cannizzaro ha poi indicato la squadra e la classe dirigente che, a suo dire, dovrà contribuire alla fase successiva: “Davanti a me vedo tanti consiglieri comunali, vedo tanti consiglieri metropolitani, assessori, dirigenti…vedo una classe dirigente che dovrà necessariamente, una volta conquistata la vittoria, venire ad apportare il proprio contributo per risanare questa straordinaria città”.

Chiusura con un messaggio sul prossimo anno: “Quindi preparatevi perché il 2026 sarà un anno scoppiettante, conquisteremo tanti obiettivi, sarà un anno di grandi traguardi”.

Dal palco anche Arruzzolo, Crinò, Giannetta e Milia

Sul palco, oltre a Cirillo, Princi e Cannizzaro, sono intervenuti anche il deputato e coordinatore provinciale Gianni Arruzzolo, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Crinò, il capogruppo in Consiglio regionale Domenico Giannetta e il capogruppo in Consiglio comunale Federico Milia.

Una presenza corale che ha dato forma all’immagine di un partito compatto e già proiettato verso la prossima sfida elettorale in riva allo Stretto.