Forza Italia ruggisce dopo il successo alle urne: “Stiamo arrivando. Pronti a governare Reggio”

“Dalla speranza… alla certezza”. Non è lo slogan ufficiale scelto da Forza Italia per l’evento-festa di Piazza Duomo ma è come se lo fosse. Sono poche le settimane trascorse dall’ultimo appuntamento in riva allo Stretto, presso lo stesso luogo, ma tanta acqua è passata sotto i ponti. Giusi Princi è stata eletta europarlamentare a furor di popolo, un risultato eccezionale quello ottenuto alle urne dall’ormai ex vice presidente della Regione.

“Un mese fa parlavamo di speranza, adesso abbiamo una certezza”. Cosi Giusi Princi può esultare per il brillante risultato delle urne che le spalancano le porte dell’europarlamento. “Continuerò a lavorare per il bene della Calabria, in sinergia con una squadra regionale e di partito fantastica” le parole di Princi.

Lo stesso partito di Forza Italia si è confermato in Calabria (e in particolare in riva allo Stretto) una locomotiva trainante per i risultati nazionali, con numeri che evidenziano di una particolare corrispondenza. Il Governatore Occhiuto, proprio in questi giorni, è stato rieletto a capo della Commissione Intermediterranea, mentre a Gioia Tauro c’è il primo sindaco donna, Scarcella, che ha lottato “contro tutto e tutti” secondo le parole dell’on. Francesco Cannizzaro da piazza Duomo.

Insomma, la torta è già stata preparata grazie ad un “prezioso gioco di squadra”, ci tiene a sottolinearlo il coordinatore regionale Cannizzaro, che ha permesso il raggiungimento di obiettivi importanti dentro e fuori le urne. Mancava però la ciliegina, poggiata sulla torta dal Governatore Occhiuto.

Anche in questo caso dalla speranza…alla certezza. Soltanto pochi mesi fa infatti lo scalo reggino era agonizzante, adesso è un’infrastruttura in forte espansione, con i numeri che lo designano come primo aeroporto d’Italia per crescita. E’ arrivata la compagnia low-cost Ryanair (sino a pochi mesi fa c’era chi sorrideva rispetto a questa possibilità) e le 8 tratte nazionali e internazionali saranno presto incrementate, come preannunciato da Occhiuto.

“Tra qualche mese Reggio Calabria avrà un collegamento giornaliero con Milano. I voli che già abbiamo messo da Reggio Calabria saranno incrementati ulteriormente perché ci saranno altre tratte verso altre città europee e altre città italiane. Vi ricordate quando quelli della sinistra dicevano che noi facevamo parole? Ecco abbiamo dimostrato concretamente che noi facciamo i fatti e abbiamo fatto dell’aeroporto di Reggio Calabria uno dei principali aeroporti per crescita per numero di passeggeri”, le parole di Occhiuto, che ha preannunciato la prossima visita in riva allo Stretto (la terza in pochi mesi) del Ceo della compagnia low-cost Eddie Wilson.

Come fossero delle triangolazioni su un campo di calcio, sono numerosi gli ‘scambi’ tra Occhiuto, Princi e Cannizzaro. Il governatore e il deputato reggino si congratulano con la nuova eurodeputata, certi che anche da Bruxelles svolgerà “un gran lavoro per l’interesse della Calabria”.

Arriva il nuovo endorsement di Occhiuto verso Cannizzaro, con il presidente della Regione che ribadisce come “Reggio meriti un esponente di Governo nazionale, a maggior ragione dopo gli eccellenti risultati registrati alle ultime elezioni”, e ogni riferimento porta proprio al deputato reggino.

Lo stesso Cannizzaro, l’ultimo a intervenire da Piazza Duomo, elogia il Governatore Occhiuto e il suo piglio da leader anche nei panni di diLuoghirigente nazionale del partito, e ringrazia la squadra regionale di Forza Italia per i risultati ottenuti. Non ancora sazio dai recenti successi elettorali, Cannizzaro scruta già l’orizzonte. Nel mirino, molto chiaramente, c’è la conquista di Palazzo San Giorgio.

“Voglio assicurare da questo palco che siamo non pronti ma prontissimi a governare la città. Manderemo a casa una classe dirigente che ha distrutto la città con 10 anni di cattiva amministrazione. Stiamo arrivando”, il messaggio finale lanciato da Cannizzaro dal palco di piazza Duomo.

La forte sensazione è che Forza Italia voglia mettere un timbro forte e deciso, con largo anticipo, rispetto alla candidatura a sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali reggine.