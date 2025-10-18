Comunali, Durigon esalta Cannizzaro: “Il nome più rappresentativo. Forza Italia primo partito a Reggio”

"La disponibilità dell’amico e collega Francesco Cannizzaro su Reggio Calabria, è un'ulteriore dimostrazione del suo attaccamento alla sua città ed alla sua regione, ed accoglie il mio apprezzamento", le parole di Durigon

Elezioni comunali a Reggio Calabria, il sottosegretario della Lega Claudio Durigon (uno dei big a livello nazionale del partito) sostiene e appoggia l’eventuale candidatura a sindaco dell’on. Francesco Cannizzaro.

“La disponibilità dell’amico e collega Francesco Cannizzaro su Reggio Calabria, è un’ulteriore dimostrazione del suo attaccamento alla sua città ed alla sua regione, ed accoglie il mio apprezzamento, in virtù anche del rapporto personale maturato oramai da diversi anni e che quotidianamente in Parlamento si è sempre di più consolidato”, le parole di Durigon.



“Nei mesi futuri vedremo l’evolversi della situazione politica, ma senza dubbio alcuno, qualora dovesse decidere di scendere in campo, è il nome più rappresentativo che il centro destra possa esprimere per un reale riscatto di Reggio dai demagoghi della sinistra.



Il grande risultato del centro destra in Calabria e a Reggio, anzitutto di Forza Italia come primo partito e della Lega subito dopo (che ha raggiunto il 15% risultato storico per il nostro partito) ha evidenziato una volontà di cambiamento dei cittadini e l’approvazione dei grandi investimenti messi in campo da questo Governo e dal ministro Salvini per la Calabria”, conclude il sottosegretario della Lega.