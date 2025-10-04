Forza Reggina, disponibile l’edizione contro il Ragusa: ‘Squadra ancora non ‘matura”
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
04 Ottobre 2025 - 09:46 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 5 ottobre alle 15:00, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro il Ragusa, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA