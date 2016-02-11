Incontro fotografico al Cerchio dell’Immagine

Si svolgerà il 17 febbraio, alle ore 18.00 presso la sede sociale sita in Via Pio XI, dir. Privata (RC), il primo degli “Incontri Fotografici” che l’associazione reggina di promozione della cultura fotografica ha organizzato per questo 2016.

Insieme al fotoreporter dell’agenzia LaPresse Stefano Costantino si parlerà infatti di “Fotografia e News: il lavoro del fotoreporter”, un viaggio nel fotogiornalismo per conoscere le dinamiche di lavoro, l’attrezzatura tecnica, la pianificazione di un servizio, il rapporto con le persone, la diffusione delle immagini e l’etica del fotoreporter.

Le attività del Cerchio proseguono spedite anche per il 2016, anno di consacrazione dell’associazione che sta portando avanti l’ambizioso progetto della Scuola di Fotografia, la prima in Calabria e la terza in tutto il Sud. Le attività del Master di I livello sono in corso e l’associazione ha aperto da qualche giorno le iscrizioni alla nuova edizione, in partenza a settembre 2016.

La scuola, pensata per chi vuole intraprendere un percorso professionale completo e di qualità, ha un numero di posti limitati.

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