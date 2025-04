Fotografia Calabria Festival: al via la IV edizione tra mostre, residenze e un premio internazionale

Online il bando del Fotografia Calabria Festival Award: tema “Radici comuni: luoghi”, premio di 3000 euro e mostra personale per il vincitore

Torna in Calabria uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla fotografia contemporanea a livello nazionale. Con oltre due mesi di mostre, incontri, talk e workshop ospitati tra i vicoli e gli spazi storici di San Lucido (CS), Fotografia Calabria Festival si prepara alla sua quarta edizione, in programma dal 1° agosto al 12 ottobre 2025: un programma internazionale che accoglie artisti da tutto il mondo, promuove la nuova fotografia emergente e mette al centro il territorio calabrese, in dialogo con linguaggi visivi globali.

Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Pensiero Paesaggio, con la direzione artistica di Anna Catalano, Fotografia Calabria Festival 2025 è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

In attesa del programma completo, il Festival annuncia due importanti novità.

FCF AWARD 2025: SCADENZA BANDO FISSATA AL 2 MAGGIO

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 2 maggio 2025 per partecipare al Fotografia Calabria Festival Award, concorso internazionale rivolto a fotografi under 35. L’invito è ad esplorare il tema scelto quest’anno dal Festival, “Radici comuni: luoghi”, stimolando una riflessione su come le radici culturali e storiche influenzino il nostro rapporto con gli spazi che viviamo e raccontiamo. I partecipanti potranno interpretare il tema attraverso tre prospettive: luoghi quotidiani, luoghi popolari e luoghi immaginari.

Il premio vanta una giuria di esperti di fama internazionale nel campo della fotografia, del giornalismo e della curatela artistica. Tra di loro figurano: Elena Boille (Internazionale), Francesca Marani (Vogue Italia), Gabriella Macchiarulo (Archivio Luce Cinecittà), Elisa Medde, Marco Pisciottani, Ilaria Sponda (Der Greif) e la direttrice del festival Anna Catalano.

Il vincitore del Fotografia Calabria Festival Award 2025 riceverà un premio in denaro di € 3000,00, oltre alla produzione e all’allestimento della mostra personale all’interno del Festival. Tutte le informazioni utili per partecipare sono sul sito ufficiale del Festival alla pagina: www.fotografiacalabriafestival.it/ita/premio.

RESIDENZA RADICALE – AMARELLI: I FOTOGRAFI SELEZIONATI

Sono stati inoltre ufficializzati i nomi dei partecipanti della nuova edizione di Residenza Radicale, progetto realizzato in collaborazione con Amarelli, storica fabbrica di liquirizia di Corigliano-Rossano. La residenza propone una riflessione sul rapporto tra cultura materiale, paesaggio e identità, con la radice di liquirizia come simbolo e punto di partenza per l’indagine visiva.

Sono state selezionate Alessandra Gatto, fotografa originaria di Corigliano-Rossano, e Arianna Mattietti Orani, entrambe giovani autrici italiane che realizzeranno un progetto originale sul territorio. Lavoreranno tra lo stabilimento Amarelli, Palazzo Pignatelli, i paesaggi della stessa Corigliano-Rossano e il Parco Archeologico di Sibari. Il progetto è sostenuto anche dalla Concessionaria Carlomagno, che permetterà ai fotografi di muoversi in autonomia tra i luoghi della residenza.

In dialogo con le artiste italiane, prenderà parte alla residenza anche Alvin Ng, fotografo proveniente da Singapore, selezionato grazie alla collaborazione con DECK, uno dei principali centri fotografici asiatici, e al supporto dell’Ambasciata Italiana a Singapore. La partnership prevede inoltre uno scambio internazionale, con la partecipazione nei prossimi mesi di un autore italiano a una residenza fotografica a Singapore.

La residenza è curata da Diego Orlando, editor e curatore di riferimento a livello europeo, già collaboratore di numerosi progetti internazionali.

GLI ARTISTI ANNUNCIATI IN LINEUP

Con il tema “Radici comuni: luoghi”, Fotografia Calabria Festival 2025 propone una riflessione ampia e profonda sull’identità e sul paesaggio, e lo fa attraverso una selezione di mostre che delineano un programma di altissimo profilo. Tra gli artisti già annunciati in lineup, che esporranno i propri progetti all’interno del festival ci sono: Marie Tomanova, Lys Arango, Mykhaylo Palinchak, Hashem Shakeri, Kazuaki Koseki, Alessandro Toscano, Alessandro Mallamaci e una mostra speciale dell’Archivio Luce Cinecittà in collaborazione con Fondazione FS Italiane. Autori internazionali, progetti inediti e linguaggi diversi comporranno un percorso espositivo diffuso, capace di dialogare con il territorio e la sua memoria.

Fotografia Calabria Festival 2025 si conferma così come un laboratorio aperto sulla fotografia contemporanea, capace di connettere sguardi locali e globali, sostenere i talenti emergenti e promuovere un racconto culturale attento, inclusivo e profondamente legato alla Calabria.