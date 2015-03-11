Fotoracconti #2: la Calabria raccontata da PanAut Collective e Antonio Sisca

Un fotografo e un giornalista calabrese a confronto sui luoghi del Pacchetto Colombo: PanAut Collective e Antonio Sisca presentano i loro Fotoracconti

Sabato 14 marzo presso lo spazio NonSense, sede dell’associazione Il cerchio ospiti PanAut Collective e il giornalista de “La Gazzetta del Sud”, Antonio Sisca.

Entrambi sono protagonisti del secondo numero della serie Fotoracconti, in programma all’interno della Rassegna The Third Island. I Fotoracconti sono il risultato di una residenza durante la quale il fotografo ospitato viene accompagnato da un giornalista calabrese nei luoghi del Pacchetto Colombo. Durante la serata, PanAut Collective e Antonio Sisca racconteranno la loro esperienza nel territorio calabrese e presenteranno al pubblico i risultati della loro collaborazione, ovvero sguardi distinti sul paesaggio e sui temi che The Third che The Third affronta.

Il progetto di ricerca The Third Island Ag ’64 ’94 ’14 (Promosso e finanziato da Contship Italia SpA), esposto all’interno della sezione Monditalia della 14. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, prevede la realizzazione di un ciclo annuale di attività ed eventi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica ampia e interdisciplinare in materia di grandi opere in Italia. Questo alla luce di importanti anniversari (1964, 1994, 2014). La Calabria diventa il movente e il campione emblematico per un’analisi dello stato contemporaneo del paesaggio inteso non solo in senso fisico ma antropologico del termine.

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www.thethirdisland.com