Bilancio oltremodo positivo per l’edizione 2018 del Frac Festival, tenutasi lo scorso 10-11 agosto nella suggestiva Villa Margherita, grazie al supporto del Comune e della Provincia di Catanzaro, che hanno reso disponibile un luogo nel cuore della loro città, per ospitare un festival in crescita esponenziale che nasce con l’obiettivo di creare un ponte culturale fra le radici della nostra tradizione e i linguaggi artistici della contemporaneità che hanno spaziato dalle sonorità elettroniche alle arti visive e performative.

Oltre mille le presenze registrate nella due giorni di arte e musica: un pubblico curioso, composito e appassionato che ha partecipato a questa IV edizione con affetto, nonostante le non poche difficoltà logistiche, prima fra tutte il cambio di location, che il festival è riuscito egregiamente a gestire, superando una tempistica assolutamente ristretta.

Plauso da parte della Direttrice Artistica Nicoletta Grasso che dichiara: ” E’ stata un’edizione per la quale abbiamo lavorato un anno intero con rigore e cambiare location una settimana prima dell’evento è stato un duro colpo ma nonostante questo il caso ha voluto che ci trovassimo in un luogo molto ospitale che ci ha dato molto.

Siamo riusciti a registrare mille presenze di cui il 15% provenienti dall’estero e l’80% proveniente da altre province e città italiane. E’ un buon traguardo che ci fa pensare già da ora ad una quinta edizione che sarà pazzesca”.

Gli interventi site specific e la line-up del festival

Gli interventi site specific dei CultRise hanno fatto da cornice a una line-up di assoluto rilievo nazionale e internazionale: da Floating Points a Mavi Phoenix, passando per Popolous, Tommasso Cappellato, Myss Keta e Nu Guinea etc.

Un programma corposo e di qualità che ha ampiamente soddisfatto le aspettative dei numerosi presenti.